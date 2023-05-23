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طلبة جامعة خليفة يستعرضون 54 مشروعاً هندسياً في «يوم الابتكار»

طلبة جامعة خليفة يستعرضون 54 مشروعاً هندسياً في «يوم الابتكار»
24 مايو 2023 01:15

أبوظبي (وام)

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استعرض طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، 54 مشروعاً هندسياً في «يوم الابتكار بالجامعة»، المعرض السنوي الذي يسلط الضوء على مجموعة من المشاريع العلمية المبتكرة والمتميزة التي يقدمها الطلبة كمشاريع تخرج في السنة الأخيرة من دراستهم.
وتضمنت الفعالية تسليط الضوء على 9 مشاريع في مجال هندسة الفضاء، و11 في الهندسة الطبية الحيوية و3 في هندسة البنية التحتية المدنية والبيئية و17 مشروعاً في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر و5 مشاريع في هندسة الأنظمة الصناعية و9 في الهندسة الميكانيكية.
وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «إن هذه المشاريع المتنوعة تؤكد مستوى الابتكار الذي وصل إليه طلبة الجامعة في مشاريعهم ومدى فعاليتها ومواكبتها للحياة، الأمر الذي يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في تطوير رأس المال البشري والفكري، كما تعكس هذه المشاريع الارتباط الوثيق الذي يربط ما بين الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية الذين يمثل دعمهم وإرشادهم للطلبة العامل الأهم لتميزهم».

جامعة خليفة
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