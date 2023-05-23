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تطوير مركز مجتمعي جديد بمنطقة الرحبة في أبوظبي

تطوير مركز مجتمعي جديد بمنطقة الرحبة في أبوظبي
24 مايو 2023 01:15

أبوظبي (وام)

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أعلنت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، تعاونها مع مجموعة اللولو العالمية ومكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير مركز مجتمعي جديد في منطقة الرحبة بأبوظبي.
يأتي المركز الجديد في إطار برنامج الدائرة المستمر لتحسين نوعية الحياة لسكان أبوظبي، حيث سيضم المركز عدداً من متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي الراقية.
وتم تدشين المشروع رسمياً عبر توقيع اتفاقية مُساطحة بين المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، وسيف الدين طاهر روبيلا، المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية. وتعطي هذه الاتفاقية مجموعة اللولو الحق في تطوير المشروع لمدة 32 سنة ونصف سنة، وبالتالي السماح للشركة بالنمو وتنفيذ مشروعها الجديد بنجاح في أبوظبي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، والدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، وسلطان حوير، مدير إدارة عقود ممتلكات البلدية - دائرة البلديات والنقل، ورائد المهتار، رئيس شراكات المُساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار.
وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يسعدنا التعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي ومجموعة اللولو لتنفيذ مشروع الرحبة الذي سيساهم في خلق عدد من الفرص التجارية المستدامة التي ستدعم اقتصاد أبوظبي وتساهم في تعزيز النمو المجتمعي فيها. ويستعرض هذا المشروع الإمكانيات والاستثمارات العقارية الضخمة التي تزخر بها إمارة أبوظبي، كما أنه سيساهم في دعم أعمال القطاع الخاص وفي تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، إذ سيمثل مركز الرحبة المجتمعي إضافة قيمة ستساهم في تنمية وازدهار منطقة الرحبة في أبوظبي».
ومن جانبه، قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: «نحن سعداء للغاية لاختيارنا من قبل دائرة البلديات والنقل ومكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير هذا المشروع الفريد، لقد بدأنا بالفعل في الأعمال المبدئية للمشروع الذي نتطلع لأن يكون أحد أفضل المراكز المجتمعية في الإمارة، والذي سيلبي الاحتياجات المتنوعة لسكان الرحبة والمناطق المجاورة».
يخدم المركز المجتمعي احتياجات السكان في عدد من المناطق مثل الرحبة والشهامة وعجبان ومستشفى الرحبة، وتبلغ مساحته الإجمالية 35000 قدم مربعة، تضم لولو هايبر ماركت، و26 متجراً للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى 17 منفذًا للأطعمة والمشروبات، و15 ألف قدم مربعة من منطقة خدمة المجتمع، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 150 ألف قدم مربعة.
ويستمتع زوار المركز بتصاميم حديثة تشمل ممرات مظللة، وممرات مائية جميلة ومطاعم ذات شرفات مفتوحة، كما سيوفر المركز وصولاً سهلاً من جميع الجوانب للسماح للزوار بالدخول إلى مناطق اللعب بسهولة مع الأطفال. كما سيحتوي المجمع التجاري على محطات لشحن السيارات الكهربائية ومواقف مخصصة للدراجات النارية والدراجات الهوائية. ومن المخطط له أن يتم افتتاح المركز في الربع الثالث من العام 2025.

أبوظبي
الإمارات
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دائرة البلديات والنقل
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مكتب أبوظبي للاستثمار
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