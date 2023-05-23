جامعة الشارقة تطلق مؤتمر اليوم العلمي الدولي لطب الأسنان

الشارقة (وام)

أطلقت جامعة الشارقة مؤتمر «اليوم العلمي الدولي الأول لطب الأسنان»، الذي نظمته كلية طب الأسنان في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية بالجامعة، وبمشاركة 10 متحدثين يمثلون مستشفيات وجامعات مرموقة من الإمارات وإنجلترا والأردن.

وتحدث الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، عميد كلية الطب، خلال الكلمة الافتتاحية، عن كلية طب الأسنان وجودة مخرجاتها التعليمية، وما تحتويه من مرافق ومختبرات تعليمية، بجانب تطبيق أحدث وسائل التدريس والتدريب العملي للطلبة، سواء في المختبرات والمعامل أو في مستشفى الأسنان التابعة للكلية، مما أهلها لأن تكون من أفضل كليات طب أسنان في المنطقة، كما تحدث عن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الكلية للمجتمع من خلال مستشفى الأسنان الجامعي والعيادات المتنقلة، وفي نهاية حديثه قدم الدكتور قتيبة الشكر إلى اللجان العلمية والتنظيمية للمؤتمر.

وقال الدكتور أحمد محمد حمدان، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الشارقة، إن الهدف الأساسي من تنظيم هذا المؤتمر هو تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء والباحثين والمختصين المهنيين في مجال التعليم الطبي في طب الأسنان، وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر يطرحون قضايا مهمة في تخصصات جراحة الفم والوجه والفكين، وتقويم الأسنان، وعلاج جذور الأسنان، وعلاج أمراض اللثة وطب أسنان الأطفال، هذا بجانب عرض أحدث التقنيات والأجهزة والأساليب العلاجية المتطورة.

قُدم في المؤتمر 10 محاضرات علمية متخصصة، حيث عرض المتحدثون عدداً من المواضيع المهمة منها: أهمية تحقيق التطور المهني المستمر في طب الأسنان، والفرص والتحديات التي تواجه هذا التطور، وتشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان، وعرض عدد من حالات الالتهابات الناتجة عن تركيب دواعم الأسنان، وكيفية الاستفادة منها مستقبلاً.

كما تطرق المتحدثون في إحدى المحاضرات إلى المشاكل الأخلاقية في ممارسة طب الأسنان في الوقت الحالي، والاتجاهات الحديثة نحو طب الأسنان التجميلي الرقمي متعدد التخصصات، ودور طبيب الأسنان في الكشف المبكر عن سرطان الفم، واستخدام الخلايا الجذعية في علاج العصب، بالإضافة إلى تطرق عدد من المتحدثين عن أحدث المواد والأدوات المستدامة المستخدمة في علاج جذور الأسنان، واستخدام أدوات مبتكرة في علاج القنوات العصبية السنية، وعلاج الابتسامة اللثوية.