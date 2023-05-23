«إيدج» تستحوذ على حصة الأغلبية في «مارس روبوتكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إيدج»، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الأسرع نمواً في العالم، أمس، استحواذها على حصة أغلبية في «مارس روبوتكس»، الشركة الرائدة في مجال الحلول الروبوتية المستقلة ومقرها المملكة الأردنية الهاشمية. وستحصل «إيدج» بموجب الاستحواذ على حصة 80% في «مارس روبوتكس»، حيث سيتمكن المهندسون ذوو الخبرات والمهارات العالية من العمل بشكل وثيق مع «ايدج» على عدد من المشاريع المهمة. وستعمل «مارس روبوتكس» بشكل وثيق ضمن «أدفانسد كونسبتس» التابعة لـ «إيدج»، والتي تركز على التصميم والتطوير والتطبيق السريع للتقنيات المتقدمة والمبتكرة. وقد تم الإعلان عن الاستحواذ في معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء (ليما 2023)، حيث تعرض «إيدج» مجموعة واسعة من الحلول المستقلة والأسلحة الذكية. ومن المقرر أن يتيح الاستحواذ فرصاً أكبر للمجموعة لتوسيع عروضها ودعم عملائها على مستوى العالم.وقال منصور الملا، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يُمثّل استحواذ إيدج على (مارس روبوتكس) استثماراً استراتيجياً قوياً يتماشى مع طموحاتنا المستمرة في مجال الأنظمة المستقلة. فكما ننتهج استراتيجية نمو متسارعة، ونعمل على تطوير الحلول التي تلعب دوراً حاسماً في تأمين المستقبل، ينبغي لقدراتنا الهندسية والابتكارية أن تنمو وتتطور على حد سواء. ويعدّ الاستحواذ على شركة ذات خبرة عالمية في صنع الطائرات المسيرة عالية الأداء خطوة واعدة بالنسبة لنا، فيما نواصل تنفيذ خريطة طريق تطوير منتجاتنا وتقديم حلول الجيل التالي إلى الأسواق بسرعةٍ وكفاءةٍ عالية وبتكلفة مجدية. ونحن سعيدون للغاية بهذا الاستحواذ ولطالما كنا مؤمنين بـ (مارس روبوتكس) وبما تملكه من إمكانات تكنولوجية قوية».

وقال الدكتور محمد أمين الجراح، المؤسّس، المدير العام لشركة مارس روبوتكس: «نحن فخورون للغاية بانضمامنا إلى إيدج، مجموعة الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة التي أثبتت تميزها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وبموجب عملية الاستحواذ التي تعدّ دليلاً واضحاً على الثقة الكبيرة بشركة (مارس روبوتكس)، سيعمل فريقنا على تعزيز قدرات إيدج المستقلة في مجال الطيران والهندسة، كما سيعمل على دعم مكانة المجموعة كلاعب عالمي جادّ في قطاع الأنظمة المستقلة».

وتقدّم شركة «مارس روبوتكس» التي تأسست في عام 2013، حلولاً وخدمات هندسية لمصنعي المعدات الأصلية للطائرات بدون طيار في مجال الأجهزة والملحقات والشبكات والبرمجيات والدعم والخدمات والتدريب لمختلف التطبيقات في الأسواق العسكرية والمدنية.