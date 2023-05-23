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متدربون يبحثون فرص التطوير المهني في «راكز»

متدربون يبحثون فرص التطوير المهني في «راكز»
24 مايو 2023 01:15

رأس الخيمة (وام)

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استقبلت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مجموعة من 25 طالباً من مختلف الكليات والجامعات في إمارة رأس الخيمة والإمارات الأخرى، وذلك التزاماً بدورها في تأهيل ورعاية الجيل القادم من المهنيين.
ويتلقى الطلاب برنامجاً تدريبياً مكثفاً في مختلف الإدارات لدى «راكز»، ما سيوفر لهم خبرة عميقة في بداية مسارهم المهني وتزويدهم بنظرة عامة حول العديد من المجالات. ويهدف برنامج «راكز» التدريبي الداخلي إلى توفير بيئة تفاعلية تمنح المهنيين من الشباب الفرصة للتعلم والاستكشاف والتطور، بالإضافة إلى كسب الخبرات العملية والمعرفة حول ما يجري في الصناعة، كما ستتاح لهم فرصة المشاركة في مجموعة من المشاريع القائمة وتطوير مهاراتهم في الإبداع والابتكار في إطار تعاوني يقدم لهم وسائل الدعم كافة.
وتم خلال ورشة العمل التعريفية التي تم تقديمها للمتدربين ومشرفيهم من مختلف الكليات والجامعات من قِبل مسؤولي «راكز»، استعراض لمحة حول كيفية عمل الإدارات المختلفة، وما سيتلقاه المتدربون من تعليم وتجارب وخبرات أثناء فترة التدريب.
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «نولي المواهب الجديدة اهتماماً بالغاً ونعمل دائماً على تزويد الشباب بفرص للتعلم والتطوير، وتعد تجربة التدريب المهني في (راكز) بمثابة نقطة انطلاق لهؤلاء الطلاب لاكتشاف إمكاناتهم».

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