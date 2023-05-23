سفير الإمارات يلتقي رئيس وزراء وحاكم إقليم السند

إسلام آباد (وام)

التقى حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان الإسلامية، معالي مراد علي شاه، رئيس حكومة إقليم السند، وبحث معه عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد الزعابي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحكومة المحلية بمدينة كراتشي، أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً لتوثيق وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات مع باكستان، والتي تقوم على أسس راسخة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة والتطابق في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وقال إن دولة الإمارات ملتزمة تجاه مشاريعها الإنسانية والخيرية والتنموية في الإقليم وتطويرها واستدامتها، مشيراً إلى أهمية وضع خريطة طريق وإطار عملي لتطوير العمل الاقتصادي المشترك، والاستفادة من الفرص العديدة المتاحة في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكداً أن القيادة في دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لبناء مستقبل مزدهر.

من جانبه، أعرب رئيس حكومة إقليم السند عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار تنمية العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وحمّل السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة، متمنياً لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد معاليه بتطور العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، وأكد أهمية البناء على النجاحات التي تحققت، وعبّر عن تطلعه لمزيد من التقارب والتعاون، موضحاً أن إقليم السند يحظى بفرص استثمارية كبيرة في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والبنية التحتية والاتصالات والتي توفّر آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري.

كما التقى السفير الزعابي بمعالي كامران تيسوري، حاكم إقليم السند، وبحث معه التفاصيل المتعلقة بالمشاريع والاستثمارات الإماراتية التي تشمل قطاعات مهمة وحيوية من بينها الاتصالات، والطيران، والأعمال المصرفية، والعقارية، والنفط والغاز والطاقة المتجددة والنظيفة، والتعليم، والصحة، والبنى التحتية. وقال الزعابي إن دولة الإمارات تسعى لاستكشاف قطاعات حيوية جديدة من شأنها تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين. حضر اللقاءين، بخيت عتيق الرميثي، القنصل العام لدولة الإمارات في كراتشي.