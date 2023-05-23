الأربعاء 24 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفير الإمارات يلتقي رئيس وزراء وحاكم إقليم السند

حمد الزعابي خلال لقائه رئيس وزراء وحاكم إقليم السند (وام)
24 مايو 2023 01:15

إسلام آباد (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: مبادرات وطنية ترتقي بمستوى جودة حياة المواطن
رئيس الدولة: نقف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار

التقى حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان الإسلامية، معالي مراد علي شاه، رئيس حكومة إقليم السند، وبحث معه عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 
وأكد الزعابي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحكومة المحلية بمدينة كراتشي، أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً لتوثيق وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات مع باكستان، والتي تقوم على أسس راسخة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة والتطابق في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وقال إن دولة الإمارات ملتزمة تجاه مشاريعها الإنسانية والخيرية والتنموية في الإقليم وتطويرها واستدامتها، مشيراً إلى أهمية وضع خريطة طريق وإطار عملي لتطوير العمل الاقتصادي المشترك، والاستفادة من الفرص العديدة المتاحة في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكداً أن القيادة في دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لبناء مستقبل مزدهر. 
من جانبه، أعرب رئيس حكومة إقليم السند عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار تنمية العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وحمّل السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة، متمنياً لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد معاليه بتطور العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، وأكد أهمية البناء على النجاحات التي تحققت، وعبّر عن تطلعه لمزيد من التقارب والتعاون، موضحاً أن إقليم السند يحظى بفرص استثمارية كبيرة في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والبنية التحتية والاتصالات والتي توفّر آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري. 
كما التقى السفير الزعابي بمعالي كامران تيسوري، حاكم إقليم السند، وبحث معه التفاصيل المتعلقة بالمشاريع والاستثمارات الإماراتية التي تشمل قطاعات مهمة وحيوية من بينها الاتصالات، والطيران، والأعمال المصرفية، والعقارية، والنفط والغاز والطاقة المتجددة والنظيفة، والتعليم، والصحة، والبنى التحتية. وقال  الزعابي إن دولة الإمارات تسعى لاستكشاف قطاعات حيوية جديدة من شأنها تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين. حضر اللقاءين، بخيت عتيق الرميثي، القنصل العام لدولة الإمارات في كراتشي.

إقليم السند
الإمارات
حمد عبيد الزعابي
باكستان
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد خلال لقائهما في مجلس قصر البحر (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: مبادرات وطنية ترتقي بمستوى جودة حياة المواطن
اليوم 01:17
محمد بن زايد في حديث مع رشاد العليمي خلال اللقاء
الإمارات
رئيس الدولة: نقف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار
اليوم 01:17
خالد بن محمد بن زايد وفي استقباله ملك ماليزيا (وام)
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد: علاقاتنا وطيدة مع ماليزيا
اليوم 01:17
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
الإمارات
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
اليوم 01:17
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الإمارات
علاج زوجين بدواء جديد للزهايمر
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©