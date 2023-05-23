سفير الإمارات يلتقي وزير الصناعة الفيتنامي

هانوي (وام)

التقى الدكتور بدر عبدالله المطروشي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام، معالي نغوين هونغ ذين، وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد المطروشي عمق العلاقات بين دولة الإمارات وفيتنام، وحرص قيادة دولة الإمارات على الارتقاء بمستوى العلاقات وتوطيد أواصر التعاون الثنائي. بدوره، أكد معالي هونغ ذين أن بلاده تقدر عالياً مكانة دولة الإمارات ودورها كمركز اقتصادي وتجاري وسياحي ولوجستي رائد في منطقة الشرق الأوسط، وثمّن علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، مشيداً بالتعاون القائم، ومؤكداً الرغبة في تعزيز العمل المشترك.