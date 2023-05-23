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وفد طلابي يطلع على تجارب شرطة أبوظبي

وفد طلابي يطلع على تجارب شرطة أبوظبي
24 مايو 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد) 

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اطلع وفد من طلاب مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص على أهداف دوريات الفرسان وجهودها في بث الأمن والأمان بالأحياء السكنية في إمارة أبوظبي، والاستجابة للبلاغات والتعامل معها بحرفية عالية، خلال زيارة لإدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي. ورحب الرائد راشد خليفة الخييلي مدير فرع دوريات الفرسان بالوفد الطلابي، مؤكداً أهمية دور الدوريات في تعزيز الشعور بالأمن والأمان، وتعزيز الحس الأمني والوعي المجتمعي، تطبيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي، بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، وقدمت إدارة التفتيش الأمني k9 عروضاً شيقة لمهارات الكلاب البوليسية نالت إعجاب الوفد الزائر.

شرطة أبوظبي
التعليم الخاص
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