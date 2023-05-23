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«الإمارات للسرطان» تكرم الممرضات

«الإمارات للسرطان» تكرم الممرضات
24 مايو 2023 01:00

رأس الخيمة (الاتحاد) 

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نظمت جمعية الإمارات للسرطان فعالية لتكريم الممرضات تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض، بالتعاون مع شركة «الخليج للصناعات الدوائية جلفار» وفريق «نبض جلفار و«صيدليات لايف» و«مدرسة الرؤية للبنات»، وبحضور عدد من ممرضات الوحدات الصحية والمستشفيات، وقالت مهرة محمد بن صراي مديرة فرع الجمعية في رأس الخيمة: تهدف الفعالية إلى إظهار تقدير المجتمع لعطاء ورسالة مهنة التمريض الإنسانية، مؤكدة حرص الجمعية على الاحتفاء بالممرضات وتقديم الشكر لهن على صبرهن وتحملهن ودورهن في رعاية المرضى. واشتمل البرنامج على فقرات فنية ومسابقات وتقديم هدايا للحضور.

جمعية الإمارات للسرطان
اليوم العالمي للتمريض
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