الأربعاء 24 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن زايد يستقبل رئيس الأكاديمية البابوية للحياة

عبدالله بن زايد يستقبل رئيس الأكاديمية البابوية للحياة
23 مايو 2023 23:36

 استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية المطران فنشنسو باليا رئيس الأكاديمية البابوية للحياة.

تم خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة الفاتيكان بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها سبل ترسيخ مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" من أجل السلام والعيش المشترك، وأهمية بناء جسور التسامح والتعايش لازدهار ورخاء الشعوب.

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: مبادرات وطنية ترتقي بمستوى جودة حياة المواطن
رئيس الدولة: نقف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة المطران فنشنسو باليا، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الفاتيكان انطلاقا من الإيمان العميق بأهمية ترسيخ جسور التعاون والحوار الإيجابي المثمر والفعّال الذي يهدف إلى تحقيق التنمية والازدهار في المجتمعات وتهيئة مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

من جانبه أكد المطران فنشنسو باليا على عمق العلاقات بين دولة الإمارات والفاتيكان، والحرص المشترك على تعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش والحوار، مشيدا بجهود دولة الإمارات الإنسانية البارزة تجاه الشعوب.

المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع محمد بن راشد خلال لقائهما في مجلس قصر البحر (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: مبادرات وطنية ترتقي بمستوى جودة حياة المواطن
اليوم 01:17
محمد بن زايد في حديث مع رشاد العليمي خلال اللقاء
الإمارات
رئيس الدولة: نقف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار
اليوم 01:17
خالد بن محمد بن زايد وفي استقباله ملك ماليزيا (وام)
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد: علاقاتنا وطيدة مع ماليزيا
اليوم 01:17
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
الإمارات
«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي
اليوم 01:17
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الإمارات
علاج زوجين بدواء جديد للزهايمر
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©