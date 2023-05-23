سعود بن صقر يتقبل التعازي بوفاة محمد بن عمر القاسمي

رأس الخيمة (وام)

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، تقبل التعازي من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.

وتقبل سموه التعازي من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا للدولة لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.

وأعرب الجميع، خلال زيارتهم مجلس العزاء في مجلس الضيافة برأس الخيمة، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عموم آل القواسم الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة؛ الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ.