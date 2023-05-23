«تنفيذي الشارقة» يعتمد منح أراضٍ لـ 2500 منتفع

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. ناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بالشأن الحكومي وسبل تطويره، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، واستقرار الأسرة الإماراتية، ودعم المواطن لضمان الحياة الكريمة والمستقرة له ولأفراد أسرته.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة ومستقرة للمواطن والأسرة الإماراتية، اعتمد المجلس الدفعة الثانية من مستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية للعام 2023م في إمارة الشارقة، والتي يبلغ إجمالي المنتفعين منها 2500 منتفع.

وتوزعت قطع الأراضي على مدن ومناطق الإمارة، منها 1050 قطعة أرض سكنية، و1450 قطعة أرض استثمارية، وذلك بعد استيفاء المنتفعين للشروط، وباعتماد الدفعة الثانية يصل إجمالي عدد منح الأراضي للدفعتين والتي تم اعتمادها خلال عام 2023 إلى 4000 قطعة أرض.

واطلع المجلس على مخرجات الملتقى البلدي لرؤساء المجالس البلدية ومديري البلديات في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز عمل المجالس البلدية والبلديات من خلال تطوير العلاقات بين الجميع، وتعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتوفير بيئة عمل مميزة وفعالة للعاملين، إضافة إلى الاطلاع والتعرف على خطط العمل والمشاريع المستقبلية، ووضع الحلول الاستباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، والأخذ بالمقترحات والتوصيات والعمل على تحسينها وتنفيذها.