عمار النعيمي: بناء الإنسان بالعلم والمعرفة أساس التقدم والازدهار

عجمان (وام)

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على استراتيجية وخطط وبرامج وزارة التربية والتعليم الجديدة خلال الفترة الحالية والمستقبلية، في ظل المستجدات على الساحة التربوية والتعليمية. جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، بمكتبه في ديوان الحاكم، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وقدمت معالي الوزيرة، لسموه، عرضاً وافياً حول استراتيجية وبرامج الوزارة للارتقاء بالمستوى التعليمي والهيئات الإدارية والتدريسية، والتأكيد على الاهتمام بالقيم السلوكية ودور المعلم ومكانته كركيزة أساسية في العملية التعليمية والطالب كمحور أساسي لها لتحقيق أفضل النتائج الدراسية والتربوية. واستمع سموه، خلال العرض، إلى مهام واختصاصات الوزارة وأهدافها وآليات العمل وخريطة الطريق لتنفيذ الأهداف المرجوة، بما يتماشى مع خطط المسيرة التنموية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان، بالاهتمام والدعم الذي تحظى به برامج واستراتيجيات التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن دولة الإمارات تشهد نهضة في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم والتدريب، بفضل الرؤية السديدة والأسس السليمة التي أرساها مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واهتمام القيادة الرشيدة، والتأكيد على أن بناء الإنسان وتسليحه بسلاح العلم والمعرفة هو أساس التقدم والازدهار. وثمن سموه الدور الذي تقوم به وزارة التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة في النهوض بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة إبداعية تساعد الطلبة في الارتقاء وتنمية مهاراتهم ومواهبهم وزيادة المحصول العلمي والمعرفي والتكنولوجي، بما يحقق أهداف ورؤية الدولة.

من جانبها تقدمت معالي سارة بنت يوسف الأميري، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على دعمهما لخطط واستراتيجيات الوزارة، مما يعزز من النهوض بالمنظومة التعليمية. وأكدت معاليها أن الوزارة تواصل العمل على توفير بيئة تعليمية تستلهم أفضل الممارسات التربوية بما يكفل زيادة دافعية الطلبة والارتقاء بمهاراتهم وحصيلتهم المعرفية.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام شؤون المواطنين، ومحمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي، ومحمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية، المشرف على المكتب التنسيقي لشؤون التعليم الخاص بعجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.