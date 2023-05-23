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ضاحي خلفان يترأس اجتماع مجلس قيادات الشرطة بالدولة

ضاحي خلفان مترئساً الاجتماع (وام)
24 مايو 2023 01:15

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، ضرورة تحري الدقة في إدخال بيانات التسجيل الجنائي، خلال عملية التحقيق مع المتهمين، مشيراً إلى أهمية إدراج تفاصيل القضية كافة ما يسهل على الجهات الأمنية المختصة تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات اللاحقة، خصوصاً في القضايا التي تتطلب معلومات دقيقة ومفصلة حول بلاغات بعض الجرائم المقلقة.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه، اجتماع مجلس قيادات الشرطة بالدولة الذي عقد عن بُعد، بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية وناقش عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله متخذاً القرارات الخاصة بشأنها.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عدداً من الإحصائيات المسجلة في الدولة، وبلاغات الجرائم المقلقة وأساليب وجنسيات مرتكبيها وتطرق إلى مستجدات نتائج عملية مكافحة غسل الأموال، والتقارير الدولية الصادرة بشأنها.
وناقش المجلس آلية إصدار التصاريح الخاصة بالطائرات من دون طيار لوزارة الداخلية، وفقاً لمتطلبات وقوانين المجال الجوي، والتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الخصوص لتنظيم وحصر الطائرات من دون طيار ومشغليها بمختلف القطاعات الشرطية بالوزارة.

ضاحي خلفان
مجلس قيادات الشرطة
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