«الوطنية للتصلب المتعدد» تطلق مبادرتين جديدتين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد مبادرتين (أقوى مع MS وبرنامج رحلتك نحو العلاج والتعافي من المرض - التي تستهدف الأشخاص الذين تم تشخيصهم مؤخراً بالتصلب المتعدد) وبمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد الذي يوافق 30 مايو، بعد مناقشات أجرتها الجمعية مع ذوي الصلة بالمرض في المجتمع، من ضمنهم الأطباء والخبراء والمتعايشون مع مرض التصلب المتعدد وعائلاتهم وأصدقاؤهم، وذلك بعد التقدم والإنجازات التي أحرزتها الجمعية منذ إطلاقها الشهر الماضي في تقديم الدعم اللازم للمصابين بالتصلب المتعدد في مجتمع دولة الإمارات.

وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد والمدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، على أهمية اليوم العالمي للتصلب المتعدد والجهود التي تبذلها لنشر الوعي حول المرض. وأضافت: «تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى في هذه المناسبة العالمية، وبإطلاقنا لمبادرتين جديدتين فإننا ندعم بشكل مباشر الأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد». وأكدت أنه من خلال برنامج «رحلتك نحو العلاج والتعافي من المرض»، فإن ذلك سيمكّن الجمعية من تقديم الدعم الفوري واللازم والمباشر للأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثاً بالمرض ليس فقط في دولة الإمارات، بل على نطاق عالمي، باعتبار أن هذه المرحلة هي مرحلة حساسة للمريض، أما بالنسبة لمبادرة «أقوى مع MS» التي ستوفر الحصص المجانية للياقة البدنية والتي تهدف إلى تخفيف الأعراض المرتبطة بالأنشطة البدنية والحركية، وتعتزم الجمعية تنظيم فعالية للمشي يوم 27 مايو في ياس مول .