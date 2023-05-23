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«أصدقاء السكري بالشارقة» تبحث مستجدات «البطل الخارق»

«أصدقاء السكري بالشارقة» تبحث مستجدات «البطل الخارق»
24 مايو 2023 01:15

الشارقة (الاتحاد)

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بحثت جمعية أصدقاء السكري، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، مع المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، آخر مستجدات المسابقات التوعوية لبرنامج «البطل الخارق» إحدى برامج الجمعية الهادفة إلى توعية أفراد المجتمع بمرض السكري، وكيفية التعامل معه، وطرق الوقاية منه.
جاء ذلك، خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمته الجمعية مؤخراً، بحضور أعضاء لجنة التحكيم المتمثلة بكل من المخرجة التلفزيونية ابتسام الشايب، والمخرجة المسرحية أ. خالدة مجيد ومؤلفة الموسيقى وعازفة البيانو ليلى أبو ذكري، حيث تضمن الاجتماع تقييماً لأداء 85 متسابقاً ومتسابقة من طلبة المدارس المشاركة في البرنامج، كما تضمن الاجتماع مناقشة أهم معايير وآليات التحكيم وشروط الفوز في المسابقات، والتي تشمل: مسابقة أفضل نص مسرحي، ومسابقة أفضل رسمة لشخصية البطل الخارق ومسابقة أفضل فيديو توعوي عن السكري ومسابقة أفضل نشيدة تعبر عن البرنامج ومسابقة أفضل فيلم رسوم متحركة «كرتوني»، واختيار المدرسة المتميزة وجائزة الابتكار للأفكار الأكثر ابتكاراً وإبداعاً في إيصال الرسالة الخاصة بالبرنامج. 
وأشارت خوله الحاج رئيس جمعية أصدقاء السكري، إلى أن برنامج «البطل الخارق» يعتبر من أهم مشاريع وبرامج الجمعية التوعوية، نظراً لاستهدافه شريحة طلاب المدارس وأولياء أمورهم والكادر التدريسي لزيادة وعيهم بتداعيات داء السكري، وأهمية اتباع الأنظمة الصحية وممارسة الأنشطة البدنية.

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