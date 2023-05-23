الإمارات تشارك في مؤتمر «الأرصاد الجوية» بجنيف

جنيف (الاتحاد)

يشارك وفد المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات برئاسة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، في أعمال الدورة الـ 19 للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية المنعقدة حالياً في جنيف بسويسرا والتي تستمر حتى 2 يونيو 2023.

ويشهد المؤتمر الذي يمثل الهيئة العليا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية مشاركة 193 دولة وإقليماً عضواً في المنظمة لمناقشة عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بأعمال المنظمة خلال الفترة المقبلة، منها الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2024 حتى 2027، وميزانية المنظمة والموافقة على الحد الأقصى للنفقات للفترة من 2024 حتى 2027، وجهود تطوير الأبحاث المستهدفة، بما في ذلك خطط التنفيذ الجديدة للبرنامج العالمي لأبحاث الطقس، والبرنامج العالمي لمراقبة الغلاف الجوي، إضافة إلى استراتيجية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لبناء وتطوير القدرات، وغيرها.

وألقى السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كلمة رئيسة، استعرض من خلالها دور الإمارات في إيجاد حلول مستدامة وشاملة لتأثيرات المناخ على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وللوصول إلى توفير كل الإمكانات لعمليات الإنذار المبكر، ودعم الدولة بشكل كامل لمبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع كعضو فاعل في المجلس الاستشاري للمبادرة، حيث تمنى أن يحقق الجميع تقدماً في إنجاز المبادرة كنتيجة رئيسية لمؤتمر المناخ 28.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد الدكتور عبدالله المندوس، بحضور لبنى قاسم، نائب رئيس البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف، مناقشات ولقاءات ثنائية مع مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، واستعرض معهم فرص تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال خدمات الأرصاد الجوية، والحد من الكوارث الطبيعية، وتطوير أنشطة الرصد المناخي، وأبحاث وتقنيات الأرصاد الجوية، وفضلاً عن مناقشة سبل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة للإنذار المبكر للجميع.

وشارك وفد المركز خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر في عدد من الجلسات الرئيسية، منها حدث رفيع المستوى لمناقشة تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة للإنذار المبكر للجميع والتي تمثل أولوية استراتيجية للمنظمة، وجلسة أخرى تناولت استراتيجية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتطوير الخدمات واللوائح الخاصة بتنبيهات الكوارث الطبيعية، والملاحة الجوية، والملاحة البحرية، والفيضانات، والجفاف، والصحة، وغيرها.

إلى ذلك، واصل الدكتور عبد الله المندوس، المرشح الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، جهوده لكسب تأييد مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة، حيث استعرض برنامجه الانتخابي، وخطته للعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء في مرافق وهيئات الأرصاد الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة للمنظمة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر انتخاب رئيس المنظمة ونوابه وأعضاء مجلسه التنفيذي، إضافة إلى تعيين الأمين العام المنظمة للفترة المقبلة.

وقال الدكتور عبدالله المندوس: «يشكل المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية منصة مهمة لمجتمع الأرصاد الدولي لمناقشة أولويات المنظمة وخططها المستقبلية، وبصفتها عضواً فعّالاً في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، تحرص دولة الإمارات من خلال مشاركتها في هذا المؤتمر على تأكيد التزامها المتواصل بدعم برامج ومبادرات المنظمة للحد من الكوارث الطبيعية».