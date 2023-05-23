أبوظبي تستضيف اجتماع مجلس «آيرينا»

أبوظبي (الاتحاد ووام)

انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بمشاركة ممثلين عن 113 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك لمناقشة الخطوات اللازمة لتسريع مسار تحول نظام الطاقة العالمي، قبيل مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام.

ويتناول الاجتماع نصف السنوي، والذي يستمر لمدة يومين، سبل عمل أعضاء الوكالة على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية في أعقاب أزمة الطاقة والأزمات الجيوسياسية المستمرة.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: بات تعاون المجتمع الدولي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويوفر الاجتماع الخامس والعشرون لمجلس «آيرينا» فرصةً مهمة لتقييم مدى تقدمنا، وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على مرونتنا وقدرتنا على تلبية احتياجات أعضاء الوكالة.

وأضاف لا كاميرا: بينما نجتمع هنا في دولة الإمارات التي تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، سيقدم اجتماع ‹آيرينا› رؤى وأفكاراً جديدة لجعل هذا العام محطة محورية في المسار العالمي لتحول نظام الطاقة.

من جانبه، قال توماسي بلير، نائب الممثل الدائم لأنتيغوا وبربودا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: أدت الأحداث العالمية الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي تواجه العديد من الدول، بما فيها الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل أنتيغوا وبربودا، ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، يوفر اجتماع مجلس الوكالة هذا فرصة مهمة لتقييم مسار عملنا وتصويبه لضمان مرونتنا في مواجهة تحديات التغير المناخي.

من جهتها، قالت الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» إن اجتماعات مجلس آيرينا الـ25 التي انطلقت أمس في أبوظبي «عاصمة الاستدامة» تشهد إطلاق استراتيجية «آيرنيا» وأولوياتها وبرامج عملها المستقبلية.

وأضافت: أن مجلس آيرينا الـ25 بمشاركة الدول الأعضاء يمهد الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28 من خلال بحث دور الوكالة المحوري في هذا الحدث الذي تستضيفه الإمارات بنهاية العام الجاري.

وأكدت أن دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم الجهود الدولية للعمل المناخي ومواجهة التحديات المناخية والتعاون المشترك للوصول إلى الحلول وتنفيذها، مشيرة إلى أن مبادرات الإمارات في هذا الصدد دائما ما يكون لها دور عملي في إيجاد الحلول.

70 دولة حول العالم

قالت الدكتورة نوال الحوسني : أن دولة الإمارات استثمرت في أكثر من 70 دولة حول العالم في مجال الطاقة المتجددة إضافة إلى الاستثمارات المحلية والعمل مع شركائها حول العالم وتوفير المنصات للتحاور والتباحث لإيجاد الحلول منها أسبوع أبوظبي للاستدامة واستضافة مقر «آيرينا» واستضافة COP28 بنهاية العام الجاري وغيرها من المنصات العالمية التي تجمع تحت مظلتها صناع القرار والخبراء وأصاحب المصلحة من حول العالم.

وأشارت إلى جهود الإمارات في إشراك الشباب والمرأة وتعزيز دورهم في العمل المناخي وتحول الطاقة وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.