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تعاون بين «زايد العليا» و«الهدهد»

ناعمة المنصوري ويسر العبايجي خلال التوقيع (من المصدر)
24 مايو 2023 01:14

ابوظبي (الاتحاد)

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أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون مشترك مع دار الهدهد للنشر والتوزيع بشأن طباعة إصدارات ورقية وتحويلها إلكترونياً لتتوافق مع أجهزة وبرامج ذوي الإعاقة البصرية، حيث تم الاتفاق على إنتاج 35 إصداراً من إصدارات الدار بطريقة برايل للمكفوفين بهدف فتح نوافذ المعرفة وتوفير فرصة القراءة للأطفال واليافعين من ذوي الإعاقة البصرية والتي تستهدف الفئات العمرية من 6 – 16 سنة. على أن يتم طباعة 43 نسخة من كل عنوان يتم تقاسمها بين الجانبين بواقع 20 نسخة لكل جهة، ويتم إرسال النسخ الثلاث المتبقية إلى الجهات المعنية للحصول على الترقيم الدولي المعياري.
وقع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير إدارة رعاية المكفوفين بالمؤسسة، وعن دار الهدهد للنشر والتوزيع يسر العبايجي المدير التشغيلي للدار، وحضر حفل التوقيع على الاتفاقية الذي أقيم بمقر مؤسسة زايد العليا لفيف من المسؤولين بالجانبين.
بموجب الاتفاقية تقوم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بطباعة نسخ من الإصدارات التي تسمح بها دار الهدهد للنشر والتوزيع بطريقة برايل وباللغتين العربية والإنجليزية طبقاً لقائمة الكتب والقصص المتفق عليها بينهما، وتقوم الدار بإعداد وطباعة الأغلفة الأمامية والخلفية الورقية للإصدارات بطريقة المبصر لعدد 50 غلافاً لكل عنوان.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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الهدهد
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