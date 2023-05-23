«نسائية دبي» تفتتح الملتقى الفقهي الأول لقضايا المرأة

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية النهضة بدبي - إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، الملتقى الفقهي الأول لقضايا المرأة تحت شعار «تقنيات التجميل الحديثة بين الشرع والطب».

يهدف الملتقى إلى توعية المجتمع بالآثار الصحية لمسائل تقنيات التجميل المطروحة سلباً وإيجاباً، بيان الأسباب التفصيلية للفتوى الشرعية الصادرة بخصوص كل مسألة، بيان الفتوى الشرعية في كل مسألة بناءً على دراسة متخصصة صادرة عن الجهات ذات العلاقة. ويستهدف الفتيات والنساء، المتخصصين في مجال التجميل من الأطباء أو الباحثين الشرعيين، الجهات الأكاديمية وطلبتها. بدأ الملتقى بعد الافتتاح الرسمي بكلمة جمعية النهضة النسائية بدبي، ثم تكريم المشاركين، أعقبه جلسات الملتقى المتخصصة والتي امتدت إلى خمس جلسات متتالية.

وكانت أولى الجلسات بعنوان «تقنية الفيلر» قدمتها كل من الدكتورة صديقة الكمالي، الدكتورة سوسن سليمان الملا، ثم جلسة بعنوان تقنية «البوتكس» قدمتها الدكتور بشرى أحمد الجسمي، والدكتورة سوسن سليمان الملا، ثم الجلسة الثالثة بعنوان تقنية الميكروبليدنج، قدمتها الدكتورة بشرى أحمد الجسمي، والدكتورة سوسن سليمان الملا.

أدارت الملتقى الدكتورة صديقة يحيى الكمالي، والتي قدمت الجلسة الرابعة بعنوان الضوابط الشرعية العامة لعمليات التجميل. أما الجلسة الخامسة فجمعت جميع المتحدثات في حوار مشترك وتناولت مسائل يكثر السؤال عنها في مجال التجميل، وشارك فيها الجمهور عبر الأسئلة والنقاشات الحية مع المتخصصات.

وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام الجمعية: «الملتقى يأتي انطلاقاً من رسالة جمعية النهضة النسائية في تقديم مبادرات تطويرية وتوعوية متنوعة تخدم شرائح الأسرة في المجال الديني والثقافي والصحي، وبما يسلط الضوء على مستجدات الواقع الحياتي للمرأة، فالملتقى يسلط الضوء على إحدى الظواهر المجتمعية الأكثر انتشاراً في الآونة الأخيرة، وهي ظاهرة السعي وراء «تقنيات التجميل الحديثة» والمنتشرة بين فئات المجتمع المختلفة من النساء والفتيات وحتى الرجال ».