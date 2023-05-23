معهد لأمراض النساء في «برجيل الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، المعهد المتقدم لأمراض النساء بالتعاون مع معهد (أيفيمندو) الفرنسي لعلاج بطانة الرحم المهاجرة، لتعزيز توفير حلول الرعاية المعقدة للرعاية الصحية للمرأة في المنطقة، داخل المدينة التي تعد إحدى المرافق الأساسية التابعة لشركة برجيل القابضة، وبهدف تقديم حلول رعاية صحية شاملة، متكاملة، وحديثة في الوقت المناسب، ومتعددة التخصصات للنساء من جميع الأعمار.

حضر حفل الافتتاح الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، والدكتورة غويه النيادي نائب رئيس أول الخدمات الطبية لمجموعة أدنوك، ونورا المريخي رئيسة مجلس إدارة جمعية همة، والبروفيسور شيرين فاروق العميد المشارك للمشاريع الأكاديمية في جامعة أبوظبي، إلى جانب كبار المسؤولين الإداريين من شركة برجيل القابضة، فيما يأتي إطلاق المعهد بعد أشهر فقط من اتفاقية التعاون التي أبرمتها المدينة الطبية مع المعهد الفرنسي الأوروبي متعدد التخصصات، الشهير عالمياً بأكاديمية بطانة الرحم المهاجرة (أيفيمندو).

ويضم المعهد ثلاث عيادات متخصصة في مدينة برجيل الطبية وهي: عيادة الأورام النسائية، وعيادة (أيفيمندو) الشرق الأوسط لعلاج بطانة الرحم المهاجرة، وعيادة رعاية أمراض النساء المعقدة، وسيقدم رعاية متقدمة وشاملة، بما في ذلك جراحات أمراض النساء، والإجراءات قليلة البضع (التدخل الجراحي)، ورعاية أمراض النساء المعقدة لمجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك غزارة الطمث، والأورام الليفية، وتكتلات المبيض الحميدة.

وسيركز المعهد بشكل أساسي على الإجراءات الجراحية المتقدمة، حيث يضم أجنحة جراحية جُهزت على أحدث طراز وأحدث التقنيات، مما يسمح بعمل إجراءات متقدمة مثل العمليات الجراحية بالمنظار والجراحة الروبوتية، قد تتيح هذه الإجراءات طفيفة التوغل مدة إقامة أقل في المستشفى، وتعافياً أسرع وتندباً أقل مقارنة بالعمليات الجراحية المفتوحة التقليدية، فيما يعتبر علاج الأورام والسرطانات النسائية من المجالات المهمة أيضاً التي سيتم التركيز عليها في المعهد، بما في ذلك الحفاظ على الوظيفة الإنجابية لدى المريضات الشابات، وإدارة الآثار الجانبية للعلاج، وتحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من حالات متقدمة أو متكررة من الأورام الخبيثة النسائية، بالإضافة إلى ذلك، سيقدم المعهد جراحات متطورة للغاية بأقل قدر من التدخل الجراحي لحالات بطانة الرحم المهاجرة.