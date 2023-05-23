علاج زوجين بدواء جديد للزهايمر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر المستشفيات الرائدة المتخصصة في الرعاية المعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومايو كلينك، عن تشخيص زوجين مسنّين مصابين بمرض الزهايمر وعلاجهما بدواء اعتمد مؤخراً من إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وقال الدكتور أحمد شاتيلا، استشاري طب الأعصاب في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تم تشخيص مريضيّ بالزهايمر في مرحلة مبكرة، مما جعلهما مرشحين مناسبين تماماً لتلقي العلاج الجديد الذي يستخدم لعلاج الأشكال الأكثر اعتدالاً من الزهايمر. وبفضل أحدث التطورات العلمية وتبادل الخبرات القيّمة بين فريقنا الطبي المتمرس ومتعدد التخصصات، فإن مدينة الشيخ شخبوط الطبية تمتلك إمكانات قوية للمساهمة في تحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون من اضطرابات معقدة».

وعلّق الدكتور شاتيلا على الحالة الحالية لمريضيه قائلاً: «حالة المريضين مستقرة الآن بعد تلقّي الدواء وأفراد الأسرة قد لاحظوا تحسناً لافتاً في مستويات الذاكرة لديهما».