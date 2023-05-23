فتح باب الترشح لمسابقة «مبتكرون6»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن إطلاق الدورة السادسة لمسابقة «مبتكرون»، والتي تهدف إلى تشجيع الطلبة على الابتكار والإبداع وتوفير البيئة المناسبة لمساعدتهم ورعاية الأفكار الابتكارية، وتحويلها إلى مشاريع وتوفير المواد والاحتياجات لتنفيذها من خلال فاب لاب الإمارات.

وتستهدف المسابقة الأشخاص والفرق الذين لديهم ميول وأفكار ابتكارية في مجال الاستدامة قابلة للتطبيق أو لديهم شغف الابتكار في الفئة العمرية 18 عاماً فما فوق.

وقالت المؤسسة يمكن للراغبين في المشاركة زيارة الموقع الالكتروني وتحميل الدليل التعريفي الخاص بـ «فاب لاب الإمارات»، وتعبئة استمارة المشاركة وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة وذلك خلال فترة أقصاها 21 يوليو 2023.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يسرنا الإعلان عن بدء استقبال المشاركات لمسابقة «مبتكرون»، والتي من خلالها تهدف مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز إلى استكشاف المواهب الابتكارية في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكريمهم وتمهيد الطريق لهم للانطلاق في عالم الابتكار والإبداع ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى واقع ومشاريع رائدة من خلال فاب لاب الإمارات«.

ولفت الدكتور السويدي أن مسابقة «مبتكرون» تعكس توجهات المؤسسة، حيث حققت المسابقة في دوراتها الخمسة السابقة نتائج إيجابية لكوكبة من المبتكرين، من خلال صقل وإبراز قدراتهم الإبداعية، كما قامت بمساعدتهم في تطبيق تلك الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع حقيقية والاستفادة منها.

وأضاف:«تستهدف نسخة هذا العام من مسابقة «مبتكرون» الأشخاص والفرق الذين لديهم ميول وأفكار ابتكارية في مجال الاستدامة».

وأضاف:« ندعو جميع المبتكرين المؤهلين من الطلاب الذين يستوفون شروط المسابقة للمشاركة وتقديم مشاركاتهم للفوز بالجائزة، والاستفادة من فرصة الدعم الذي تقدمه المؤسسة لتنفيذ مشاريعهم الابتكارية، والمساهمة في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الاستدامة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة».