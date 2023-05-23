إبداعات طلابية في ملتقى الاستدامة بالعين

العين (الاتحاد)

نظمت مكتبة زايد المركزية بدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الحفل التربوي لملتقى الاستدامة ـ إبداعات طلابية، وذلك على مسرح المكتبة بمدينة العين بمشاركة عدد من طلاب المدارس الحكومية والخاصة، بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني سابقاً، وعدد من المسؤولين ومديري المدارس وضباط الشرطة وشركاء مكتبة زايد من المؤسسات الحكومية والجهات الوطنية.

وقال حسين الجنيبي المشرف على الملتقى: إن ملتقى الاستدامة ـ إبداعات طلابية، يهدف إلى تفعيل دور الشباب والطلاب وتحفيزهم على تطوير وتنفيذ المبادرات المبتكرة وتقديم المشاريع الإبداعية التي تساهم في تحسين الجهود المستدامة. وأشار الجنيبي إلى أن المشاريع الطلابية التي عرضت خلال الملتقى كان أبرزها مشروع «إعادة التدوير ونظام الري الذكي». ومشروع «الاستدامة للطاقة النظيفة المتجددة بمدينة مصدر»، ومشروع «ري الزراعة بالطاقة الشمسية»، ومشروع «البيت المستدام»، و«عرض الأزياء المستدامة»، ومشروع «جهاز تنقية هواء الشاحنات»، و«جهاز الكشف عن المعادن في التربة D3»، وغيرها من المشاريع.

وفي ختام الملتقى كرم الشيخ سالم بن ركاض وإدارة مكتبة زايد المركزية بتكريم المدارس والطلاب المشاركين.