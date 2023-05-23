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جامعة الإمارات تمول 225 مشروعاً بحثياً

جامعة الإمارات تمول 225 مشروعاً بحثياً
24 مايو 2023 01:14

العين (الاتحاد)

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أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن تمويل «برنامج البحوث الصيفية للطلبة» (+SURE). ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات الجامعة لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات، وتعزيز مشاركة الطلبة في البحث العلمي ومواكبة احتياجات سوق العمل في المستقبل. وتهدف الجامعة إلى تطوير برامج تستهدف الأجيال القادمة لتقوم بدور فعال في تنمية وتطوير المجتمع، وطوّر مكتب النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة استراتيجية طموحة لبناء ثقافة البحث، وتشجيع وتحفيز الطلبة على المشاركة في الجهود البحثية.
وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، على: «أن تمويل المشاريع البحثية الطلابية هو أحد الأهداف الاستراتيجية للجامعة والذي يعزز ثقافة الابتكار والإبداع ويساهم في تمكين الطالب بالمهارات المستقبلية، كما وتمكن الطلاب من تحويل أفكارهم إلى نتائج ملموسة يمكن أن تحدث تغييراً إيجابياً في المجتمع، ويهدف هذا البرنامج إلى أن يكتسب الطلاب مهارات جديدة».
وقامت الجامعة بتمويل 225 مشروعاً بحثياً بمشاركة 969 من الطلاب والطالبات من مختلف الكليات والتخصصات مقارنة مع 204 مشروعات بحثية بمشاركة 868 طالباً وطالبة في عام 2022. وتتوزع المشاريع البحثية الصيفية على النحو التالي:51 مشروعاً بحثياً لكلية العلوم، و56 مشروعاً بحثياً لكلية الهندسة، و40 مشروعاً بحثياً لكلية الطب والعلوم الصحية، و20 مشروعاً بحثياً لكلية الزراعة والطب البيطري، و17 مشروعاً بحثياً لكلية تقنية المعلومات، و13 مشروعاً بحثياً لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و18 لكلية الإدارة والاقتصاد، و9 مشاريع بحثية لكلية التربية، ومشروع بحثي لكلية القانون. وتقدر نسبة المشاريع البحثية ذات الصلة بالكليات العلمية بـ 81.8%، كما وستمول هذه الدورة من المشاريع البحثية الطلابية 39 مشروعاً بحثياً ذات صلة بالاستدامة والتغير المناخي.ويعتزم مكتب النائب المشارك للبحث العلمي عقد مؤتمر في عام 2024 لعرض نتائج البحوث ونتائج المشاريع الصيفية على مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي، والتأكيد على أهمية التواصل البنّاء مع الشركاء لتطوير وتحسين مخرجات البحث العلمي.

جامعة الإمارات
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