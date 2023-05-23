«الفجيرة الإلكترونية» تفوز بجائزة العام في تكنولوجيا المعلومات

الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت حكومة الفجيرة الإلكترونية عن حصول الدائرة على جائزة العام في تكنولوجيا المعلومات مقدمة من جائزة الابتكار التقني الحكومي (GovTech Awards 2023) المتخصصة في تقدير الإنجازات التقنية للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، توّجت هذه الجائزة جهود الدائرة المساهمة في تعزيز أسوب الحياة الرقمي وتمكين المستقبل الرقمي في إمارة الفجيرة.

وقال الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام حكومة الفجيرة الإلكترونية: «تسلط الجائزة الضوء على الدور الإستراتيجي الذي تقوم به الدائرة في دفع مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية بإمارة الفجيرة وتعزيز الريادة الرقمية للدائرة، من خلال توظيف البيانات لإيجاد وتطوير حلول وأفكار مبتكرة تسهم في إسعاد المجتمع. وترسيخ مكانتها نحو تحقيق مركزاً متقدماً ورائداً في هذا المجال، كما تعزز هذه الجائزة الجهود المبذولة على تسريع عملية التحول الرقمي بما يحقق ويدعم القدرة التنافسية لدولة الإمارات». وأكد «أن الدور الإشرافي الذي تقوم به الدائرة في وضع الإستراتيجيات التي توجّه وتضبط المسار الحكومي نحو خطة التحول الرقمي للخدمات الحكومية في الفجيرة، من خلال إنشاء حكومة متكاملة وفعالة تستخدم أحدث التقنيات لتوفير خدمات عالية الجودة. ونسهم من خلال تمكين المستقبل الرقمي في إمارة الفجيرة ودعم شركائنا في وضع أسس حكومة رقمية استباقية وآمنة».