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الإمارات

مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة يعتمد برنامج «إعلان أبوظبي»

مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة يعتمد برنامج «إعلان أبوظبي»
24 مايو 2023 01:14

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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اعتمد مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة، برنامج إعلان أبوظبي الذي يترأسه ويموله ديوان المحاسبة في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد على مستوى العالم لمكافحة الجرائم المالية.
يشار إلى أن أهم أهداف إعلان أبوظبي هي الاستفادة من الدور الفاعل للأجهزة الرقابية في دفع عملية مكافحة الفساد إلى مستويات متقدمة اعتماداً على الخبرات والكفاءات لدى الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى تفعيل مجالات التعاون المهني بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
أبوظبي
الإمارات
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