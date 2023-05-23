براءة اختراع لنظام رادار رقمي مصغر

الشارقة (وام)

حصل باحثون من كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية لنظام رادار جديد يتفوق على أنظمة الرادار التقليدية.

يعمل الرادار ضمن مساحة صغيرة ولديه سعة تغطية واسعة وعلى نطاقات متنوعة، ويمكن للنظام اكتشاف الأهداف الصغيرة مثل الطائرات بدون طيار، حتى عند الطيران على ارتفاعات منخفضة ومن مسافة بعيدة، وهو أمر لا تستطيع معظم أنظمة الرادار التقليدية القيام به ويستخدم الرادار قنوات استقبال رقمية متعددة، مما يجعل نظامه حصيناً أمام أي محاولات خارجية للتشويش عليه أو التأثير على قدراته، كما أن صغر حجم الجهاز يجعله قابلاً للنقل بسهولة ويتطلب استخدام طاقة أقل من الرادارات التقليدية.

والرادار بحجم لوحة دوائر مطبوعة صغيرة ومن المتوقع أن تقليل حجمه ووزنه بحسب مصمميه.

ويقود عملية تطوير الرادار الدكتور لطفي الباشا والدكتور حسن مير من قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة الكهربائية في الجامعة الأميركية في الشارقة، بمشاركة مجموعة من طلبة مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

ويسهم الحصول على براءة اختراع في حماية الملكية الفكرية للجامعة الأميركية في الشارقة والسماح للمخترعين بمواصلة تطوير الاختراع بطريقة قابلة للتطبيق تجارياً وتبحث الجامعة الأميركية في الشارقة حالياً في فرص الترخيص مع شركاء صناعيين لزيادة مستوى الاستعداد التكنولوجي وتسويق التكنولوجيا.

وقال الدكتور الباشا: «تؤثر براءة الاختراع على المدى البعيد على نطاقها التقني والسوق التجاري وستمنحنا براءة الاختراع ميزة تقنية قوية وحماية قانونية للملكية الفكرية، مما ينتج عنه تطورات متعددة في مجال الإلكترونيات والرادارات الحديثة».