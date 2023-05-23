شرطة دبي و«تنمية المجتمع» تناقشان مجالات العمل المشتركة

دبي (الاتحاد)

بحث معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المتعلقة بالمبادرات المشتركة والمشاريع القائمة بين الجهتين، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، خلال الاجتماع التنسيقي في مقر القيادة، بمعالي حصة بوحميد، والوفد المرافق لها، مشيداً بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، والرامية إلى تحقيق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكد معالي الفريق المري، أن القيادة العامة لشرطة دبي كانت وما زالت وستبقى داعمة بمنظومتها للدوائر الحكومية كافة والهيئات والمؤسسات، إيماناً منها بأهمية العمل المشترك الذي تنتهجه القيادة الرشيدة، وتوجهاته بأهمية التكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية كافة، لضمان تحقيق الأهداف والتطلعات، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

من جانبها، قالت معالي حصة بوحميد: «نفخر بأننا نعمل تحت مظلة حكومة سباقة ومرنة ولها عزيمة قوية، ونتعاون جميعاً من أجل هدف واحد، وهو خدمة المواطن والمقيم والزائر، وتعزيز جودة حياتهم. وتعد الشراكات بين مختلف الجهات انعكاساً لروح عمل الفريق الواحد، ومما لا شك فيه أننا سعداء بمستوى التعاون الكبير مع شرطة دبي، ونثمن هذه الجهود المبذولة من فرق العمل المشتركة التي يجمعها طموح واحد».

وبحث الطرفان المشاريع والمبادرات المشركة، بما في ذلك مبادرة شركاء من أجل الريادة، والتي تتضمن الخطة الشاملة والمراحل والتطلعات، وكذلك المشاريع ذات الصلة بالاستدامة، وبرنامج عونك، ومستجدات مشروع نادي ذخر، وبطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي. وقدمت معاليها عرضاً حول أبرز المستجدات الحالية في خدمات الهيئة، بما في ذلك خدمات المنافع المالية والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وكبار السن وبرنامج دبي للتطوع، والخط الساخن للهيئة ودوره الكبير في تعزيز حماية كبار السن والأطفال وأصحاب الهمم، كما تحدثت معاليها حول تحديثات المحاور الاستراتيجية للهيئة المنبثقة من الاحتياجات المستقبلية لأفراد المجتمع.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الريادة وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، والتعاون في مجال استطلاع الرأي وتقنية المعلومات وخدمة العملاء، والابتكار ومجالات التدريب.

واصطحب معالي الفريق المري، معالي حصة بوحميد، في جولة إلى مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، حيث تعرفت معاليها على الأنظمة الذكية التي تطبقها شرطة دبي لتعزيز الأمن والأمان.