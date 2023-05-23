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تخريج ثلاث دورات استجابة في شرطة دبي

خلال التخريج (من المصدر)
24 مايو 2023 01:16

دبي (الاتحاد)

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شهد العميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة بشرطة دبي، بمقر المدينة التدريبية بالروية، حفل تخرج ثلاث دورات استجابة من العنصرين الرجالي والنسائي، ودورات برنامج غياث من ضباط وصف الضباط، بواقع 20 ضابطاً من مرتب الإدارات العامة ومراكز الشرطة من أصحاب الاختصاص، و28 ضابطاً جامعياً من العنصر النسائي، و38 من صف الضباط للدورة التأسيسية الخاصة بالعنصر النسائي. وذكر العميد مصبح الغفلي حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات معالي القائد العام الفريق عبد الله خليفة المري، على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتعزيز التعامل وسرعة الاستجابة وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة في البلاغات المختلفة، موجهاً شكره للمدربين ومنتسبي الدورات، ومباركاً لجميع الخريجين اجتيازهم للبرنامج التدريبي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تأدية واجباتهم.

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