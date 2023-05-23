ورشة عمل خاصة بشركات التصوير في نادي الضباط بدبي

دبي (الاتحاد)

استضافت القيادة العامة لشرطة دبي في نادي الضباط، ورشة عمل خاصة بشركات التصوير العاملة في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من مختلف دول العالم، والتي نظمتها لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، للتعريف بإجراءات الحصول على التصاريح والخدمات والدعم اللوجستي الذي يمكن الاستفادة منه من قبل الجهات الحكومية كافة، وذلك في إطار الحرص على إبراز مكانة إمارة دبي في المجال السينمائي والتلفزيوني عالمياً.

وحول الورشة، قال سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، إن الورشة تهدف إلى تعريف الجهات والشركات العاملة كافة في مجال التصوير، سواء السينمائي أو التليفزيوني أو غيرها، بالإجراءات والتصاريح الواجب أخذها في عين الاعتبار من الجهات المختصة في إمارة دبي، والاستفادة من الخدمات كافة التي تقدمها هذه الجهات لهم، لتنفيذ المشاريع التصويرية بكل نجاح في مختلف المناطق، مبيناً أن هناك 200 شخص من مُمثلي الشركات العاملة في مجال التصوير تشارك في ورشة العمل. من جانبها، أكدت منال إبراهيم، مديرة إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن الورشة تهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الشركاء في مجال التصوير والإنتاج السينمائي والتلفزيوني والراغبين في تنفيذ مشاريع تصوير مختلفة في إمارة دبي، بما يساهم في توفير الدعم اللوجستي والحصول على التصاريح، وتوفير إجراءات السلامة العامة للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في إنجاح مشروع العمل. وقدم الرائد أحمد المزروعي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في إدارة الإعلام الأمني، شرحاً إلى المشاركين في الورشة حول آلية الحصول على التصاريح الخاصة للاستفادة من الدوريات الفارهة التابعة لشرطة دبي، في مشاريع التصوير المختلفة. وبين الرائد المزروعي أن الحصول على الخدمات الشرطية والدعم اللوجستي يستوجب من الجهة الطالبة الحصول على التصريح، وتقديم شرح حول النص والسيناريو المراد تنفيذه على أرض الواقع، وأن يبرز النص الصورة الإيجابية لإمارة دبي ورجل الأمن. بدوره، استعرض الملازم مراد علي شعبان من لجنة تأمين الفعاليات، قنوات الحصول على تصاريح من لجنة تأمين الفعاليات من خلال تطبيقها الذكي، وتطبيق شرطة دبي، وعبر مركز الشرطة الذكي «SPS»، والبريد الإلكتروني لشرطة دبي، والمخاطبات الرسمية.

وقدمت ميثاء السويدي من بلدية دبي، شرحاً حول آلية الحصول على تصاريح التصوير من البلدية في 200 موقع على مستوى دبي، و11 شاطئاً و8 محميات طبيعية، مؤكدة أهمية أن يتضمن طلب الحصول على التصريح، البيانات كافة والمدة الزمنية، وذلك لتوفير متطلبات الأمن والسلامة والإجراءات التي تحتاجها فرق التصوير.

من جانبه، قدم أحمد مصلح من جمارك دبي، شرحاً حول الإجراءات الجمركية بإدخال معدات التصوير إلى الدولة والحصول على إذن الدخول المؤقت.