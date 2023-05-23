«طيران شرطة أبوظبي».. احترافية عالية في الإسعاف والإنقاذ الجوي

نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية «266» طلعة جوية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول العام 2023م، تضمنت (30) طلعة عمليات شرطية و«150» رحلة تدريبية، و«20» للإسعاف الجوي، و«66» طلعة للمهام الأخرى.

وأكد العميد طيار سعيد سالم المرر مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، حرص الإدارة على تطبيق أفضل الممارسات المتطورة عالمياً في تقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ الجوي والمختصة بإنقاذ الأشخاص من موقع الحدث، ونقل الأشخاص المرضى والمصابين ما بين المستشفيات مع توفير الرعاية الطبية.

وأوضح أن الإدارة تطبق أفضل معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية بما يعزز من المهام الشرطية التي تضطلع بها، إضافةً إلى دورها المجتمعي في الاستجابة للحالات الطارئة ومصابي الحوادث المرورية ونقلهم للمستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج اللازم.

وذكر أن أسطول طيران شرطة أبوظبي الجوي يتواجد على مدار 24 ساعة في خدمة المجتمع ويلبي مختلف النداءات والوصول إلى مواقع البلاغات في اقرب وقت لإنقاذ الأرواح بالاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة وبإشراف كادر بشري مؤهل وعلى درجة عالية من الكفاءة والاحترافية.

وأشار إلى أن المهام المختلفة يتم تأديتها ضمن زمن الاستجابة لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الإنسانية في المناطق التي يتعذر الوصول إليها والطرق الخارجية أو للذين انقطعت بهم السبل سواء في البر أو البحر، كما يتم الاستعانة بأسطولها الجوي وفق المعايير الدولية، وهم على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية.

دورات متخصصة لصقل مهارات الطيارين والكوادر

عقدت إدارة طيران شرطة أبوظبي في الربع الأول من العام الحالي 2023، «6» دورات طيران تشبيهي على مروحية 139، التحق بها (12) طياراً، و(5) دورات طيران تشبيهي على مروحية 412، التحق بها عدد (10) طيارين، ودورة واحدة «عدادات على مروحية 139» التحق «2» طيار، ودورة واحدة «عدادات على المروحية 412» والتحق بها عدد «2» طيار، ودورة واحدة «الطيران التحويلية على مروحية 412» التحق بها طيار واحد، وذلك بهدف تطوير أداء المنتسبين وتدريبهم على أحدث التقنيات العلمية الحديثة.

وتشمل تلك الدورات التخصصية النظرية والعملية كافة منتسبيها من طيارين ومسعفين جويين وملاحين وأطباء وممرضين ومهندسين فنيين وإداريين، مما يؤهلهم لتأدية جميع المهام المطلوبة في النطاق الجغرافي للإدارة.

وتتضمن الدورات: طيران تشبيهي، ودورات للطيران التحويلي، إلى جانب دورة قائد طائرة، دورة طيران العدادات، البحث والإنقاذ، دورات طيران تحويلية على أحدث الطائرات، بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات والتمارين والورش المختلفة تشمل كافة منتسبيها بمختلف تخصصاتهم ومهامهم، مما يتيح صقل مهاراتهم وقدراتهم وفق أرقى المعايير العالمية وتطوير أدائهم وتدريبهم على أحدث التقنيات العلمية الحديثة، إلى جانب إلحاق منتسبيها بدورات داخل وخارج الدولة في طب الطيران وصيانة الطائرات وغيرها من الدورات.

المنتسبات كفاءة وتميز في أداء المهام الصعبة

أثبتت المنتسبات في إدارة طيران شرطة أبوظبي كفاءة عالية وتميزاً في أداء المهام الصعبة في قسمي صيانة وإصلاح الطائرات، والعمليات الجوية، ففي قسم الصيانة تعمل المنتسبات في فروع القسم، وهي: الكهرباء والإلكترونيات، والمحركات، والصيانة الشاملة، والتخطيط، وحظيرة الطائرات، والمعدات الخاصة، حيث تمتلك أولئك المهندسات والفنيات الثقافة والمعرفة وقوة التحمل، والرغبة في حب التعلم والإرادة والإصرار، ويحملن مؤهلات علمية متخصصة في صيانة وكهرباء وهياكل الطائرات، فيما يتم صقل مهاراتهن في دورات تخصصية بالخارج.

وفي غرفة العمليات الجوية المجهزة بأحدث الأجهزة وأكثرها دقة وفاعلية، تعمل المنتسبات على تلقي البلاغات من مركز القيادة والتحكم من غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأخذ المعطيات والمعلومات اللازمة ومن ثم تصنيف البلاغات إلى إسعاف جوي أو بحث وإنقاذ أو تصوير حراري، وبعد ذلك تحويلها للضابط المختص للبدء بالعملية.

واستطاعت العناصر النسائية في شرطة أبوظبي تقديم صورة مشرفة بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل القيادة الشرطية، وتشجيعهن على القيام بدورهن في تنفيذ مختلف المهام الشرطية والأمنية، جنباً إلى جنب مع الرجل، باحترافية وكفاءة في كل المجالات والقطاعات وميادين العمل الشرطي المختلفة.

مشاركات مجتمعية متميزة

تهتم إدارة طيران شرطة أبوظبي بالمشاركة المجتمعية في مختلف الفعاليات والأنشطة للجمهور، بهدف تعريفهم بمهامها وواجباتها ودورها المجتمعي في الاستجابة للحالات الطارئة ومصابي الحوادث المرورية ونقلهم للمستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج، مثل مشاركتها في فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2022-2023 في منطقة الوثبة بأبوظبي، لتسليط الضوء على الخدمات المقدمة للمجتمع والتي تعكس الإنجازات التي حققتها الدولة في مسيرتها التطويرية، والتي تأتي ضمن رؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان وتعزيز ثقة ورضا المجتمع والارتقاء بجودة الحياة.

واستعرضت المشاركة عبر جناح شرطة أبوظبي الخدمات والابتكارات الذكية والتعريف بأحدث التقنيات والإجراءات المطبقة بالإدارة من دعم وإسناد للوحدات الأمنية والشرطية لضمان خدمة المجتمع وتلبية النداءات بكفاءة واحترافية عالية، إلى جانب عرض شامل حول مهام إدارة طيران شرطة أبوظبي والإنجازات وعرض إمكانيات وقدرات الإدارة في مختلف الأقسام التخصصية وتقديم أفضل الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة.

علم الإمارات يرفرف في سماء أبوظبي

تحرص إدارة طيران شرطة أبوظبي سنوياً، وضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد على المشاركة والاحتفاء بهذه المناسبة الغالية من خلال رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقاً عالياً في سماء أبوظبي، حيث تجوب الطائرة العمودية، وهي تحمل علم الإمارات مختلف المناطق التي تبرز جانباً من النهضة العمرانية تعبيراً عن الاعتزاز بمنجزات المسيرة الاتحادية الظافرة التي حققت الخير والرفاه لأبنائها.

مشاركات في المعارض الاستراتيجية والوطنية

تهتم إدارة طيران شرطة أبوظبي بالمشاركة في المعارض الاستراتيجية والوطنية والتعاون في مجالات الطيران والاطلاع على الأنظمة المصاحبة لعمليات الملاحة الجوية ومتابعة المستجدات والتطورات في هذا المجال، لما لتلك المعارض من أهمية في تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بالمجالات العلمية من خلال الندوات والمؤتمرات في مجال طب الطيران عموماً وصحة الطيارين والطواقم الجوية على وجه الخصوص، والتعرف على أفضل الممارسات في مجالات سلامة الطيران.

ومن تلك المشاركات: المشاركة في معرض أبوظبي للطيران 2022 بدورته العاشرة في مطار البطين الخاص، حيث عرضت الإدارة طائرة من نوع اجوستا 139 المجهزة بأحدث أنظمة الإسعاف الجوي ومعدات البحث.

كما شاركت في المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ 2022، والذي نظمه المركز الوطني للبحث والإنقاذ تحت شعار «ننقذ الأرواح»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك، وذلك لما للمؤتمر من أهمية للاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات العالمية في مجال البحث والإنقاذ، حيث عرضت الإدارة طائرة أجوستا 139 المجهزة بأحدث أنظمة الإسعاف الجوي ومعدات البحث والإنقاذ الجوي، وتعد من الطائرات العمودية المتوسطة الحجم وتستخدم في عمليات البحث والإنقاذ ونقل الشخصيات والأفراد، باتباع أحدث الأنظمة المستخدمة في عمليات الملاحة الجوية.

وتم تعريف زوار المعرض بخدماتها ومهامها الجوية بمشاركة الكادر الوطني التخصصي من الطيارين والمهندسين والأطقم الطبية من الأطباء والمسعفين الجويين.