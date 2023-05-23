سيف بن زايد يشهد حدث «لقاء من الفضاء» بين سلطان النيادي وأهالي العين

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الحدث الرابع ضمن سلسلة «لقاء من الفضاء»، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، واستضافته جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن إجراء اتصال مباشر مع رائد الفضاء سلطان النيادي، الموجود حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية.

وتعرف سموه، خلال الفعالية، إلى أهم الإنجازات العلمية التي حققها سلطان النيادي خلال مهمته التاريخية حتى الآن، وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ويوسف حمد الشيباني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وسالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة.

وحضر اللقاء الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حامد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ أحمد بن سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن سيف بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والشخصيات المجتمعية.

وبدأ الحدث بكلمة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أكد خلالها أن هذه المنجزات ما كانت لتتحقق لولا حرص ودعم القيادة الرشيدة، مقدماً سموه الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على تمكينهم وتوفير الإمكانيات كافة للمجتمع لتنظيم مثل هذه اللقاءات التي تظهر منجزات الإمارات العالمية وقدرات شبابها المخلص.

وعبر سموه عن شكره أيضاً لجامعة الإمارات العربية المتحدة وفريق العمل على جهودهم المتواصلة.

من جانبه، رحب سلطان النيادي بسموه، وقال: «شكرًا على حضور سموك اليوم»، وأعرب عن سعادته بوجوده عبر تقنية الاتصال المرئي مع أهالي مدينته العين. وقال: «سعيد بوجودي معكم في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة العين، ومستعد لاستقبال جميع أسئلتكم، والإجابة عليها للتعرف أكثر إلى مهمتي على متن محطة الفضاء الدولية».

وأتاح هذا اللقاء للجمهور، الذي بلغ عدده أكثر من 2200 شخص من محبي الفضاء، فرصة التواصل مباشرة مع ابن مدينة العين، رائد الفضاء سلطان النيادي خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: «استضافة جامعة الإمارات لقاء خاصاً مع رائد الفضاء سلطان النيادي، تُعدّ حدثاً تاريخياً يُسهم في ترسيخ مكانة الجامعة العلمية والتعليمية الرائدة، ويمنح الطلبة فرصة نادرة لإرضاء فضولهم العلمي، واستلهام طموحات لا حدود لها في استكشاف آفاق جديدة في مجالات الفضاء، والعلوم والتكنولوجيا، تحقيقاً لرؤية الإمارات ومساهمةً في ارتقائها إلى الريادة العالمية المنشودة».

وأضاف معاليه: «يُشكّل دعم قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة المُتميّزة منارة تقتدي بها الجامعة وتنير من خلالها طريق المُستقبل المستدام لأبنائها وبناتها الطلبة، إيماناً بقدراتهم على المُنافسة في المسيرة التنموية للثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية واستكشاف خفايا الفضاء، كقوّة بشرية مُبدعة ومُبتكرة وصولاً إلى مئوية الإمارات المُستدامة».

وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «مشاركة هذا العدد الكبير من الطلاب والضيوف في هذا الحدث تشير إلى الشغف الكبير الذي سيدفع الجيل القادم للتعمق أكثر في دراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا.. أسعدنا حضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يحرص دومًا على دعم شبابنا وأجيال المستقبل نحو تحقيق المزيد من التقدم لأمتنا في جميع المجالات».

وأضاف المنصوري: «وجودنا هنا في مسقط رأس سلطان، ليس فقط للاحتفاء بالإنجازات غير العادية التي يحققها خلال مهمته، بل لتحفيز العقول الشابة على إطلاق العنان لأحلامهم، وطموحاتهم.. بتوجيه من القيادة الرشيدة وتشجيعها، تم التخطيط لهذه السلسلة من أجل تنفيذها في جميع أنحاء الإمارات بهدف توحيد الطلاب ضمن رؤية المركز لتطوير جيل جديد من العلماء المتميزين، الذين سيكونون مستعدين لتقديم المساهمات المهمة في تعزيز قطاع الفضاء المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة».

من جانبه، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «نشكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على تشريفه هذا الحدث الرائع.. إن هذه المكالمات الحية التي تنطلق من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض ليست مجرد وسائل اتصال عادية، بل نافذة تعمل على خدمة هدف مهمة سلطان، واستراتيجية مركز محمد بن راشد للفضاء.. تطمح الأهداف العلمية لهذه المهمة إلى إثراء المعرفة البشرية، وتعزيز فهمنا للكون.. نعمل عن طريق (لقاء من الفضاء) على التقرب أكثر من الفضاء وفهم طبيعته، وتوضيح أهداف المهمة التاريخية التي يقوم بها سلطان».

وخلال الحدث الذي امتد ساعة كاملة، وشهد اتصالاً مع سلطان النيادي لمدة 20 دقيقة، طرح الحضور على رائد الفضاء الإماراتي العديد من الأسئلة حول الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، بما يشمل النشاطات اليومية لرواد الفضاء، والأبحاث العلمية التي يتم إجراؤها في بيئة الجاذبية الصغرى، بالإضافة إلى سؤاله عن طبيعة الطعام الذي يتناوله في الفضاء، وكيف ينام على متن محطة الفضاء الدولية، وكيفية التخلص من النفايات، إلى جانب التعرف إلى كيفية استعداده لخوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب.

من جهته، قال الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة: «نفتخر في جامعة الإمارات بهذا اللقاء التاريخي الذي يشكّل نقلة نوعية مُهمّة في مسار التعليم الأكاديمي داخل الجامعة، حيث أُتيحت الفرصة أمام الطلبة للالتقاء برائد الفضاء سلطان النيادي، وقد باتت جامعة المستقبل تحمل راية الريادة في التعليم الأكاديمي المُتخصّص، وطرح البرامج والتخصّصات التي تُلبّي الطموحات للراغبين في توسيع آفاقهم والتزوّد بأرقى مُخرجات التعليم التي تواكب ركب التطوّر الحضاري المُتسارع.. وكلنا ثقّة بأن مسار علوم الفضاء، الذي يحاكي البرامج العالمية سيُسهم في بناء القدرات المواطنة والعمل على بناء جيل من المتخصصين في ظل توجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة».

يُذكر أن (برنامج الإمارات لرواد الفضاء) الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.