محمد بن راشد: لقاءات رئيس الدولة تجمع القلوب وتوحد الجهود

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن لقاءات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تجمع القلوب وتوحد الجهود.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «مع أخي رئيس الدولة اليوم.. لقاءات خير تجمعنا على المحبة وخدمة الوطن.. لقاءات تجمع القلوب وتوحد الجهود».

مع أخي رئيس الدولة اليوم .. لقاءات خير تجمعنا على المحبة وخدمة الوطن .. لقاءات تجمع القلوب وتوحد الجهود.. pic.twitter.com/yXCFWKF1Rp — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 23, 2023