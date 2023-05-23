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رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
23 مايو 2023 20:34

 بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحة اليمنية، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء - الذي جرى اليوم في مجلس قصر البحر - برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وهنأه بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية اليمنية الشقيقة الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر مايو متمنياً لليمن وشعبها الخير والنماء.

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وأكد سموه خلال اللقاء وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.
من جانبه، عبر فخامة الدكتور رشاد العليمي عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال، وتقديره للدعم الكبير والمؤثر الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني، متمنياً للإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.
حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والوفد المرافق لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.

المصدر: وام
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