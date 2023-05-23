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رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد ويبحثان شؤون الوطن والمواطن

رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد ويبحثان شؤون الوطن والمواطن
23 مايو 2023 20:06

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" - في مجلس قصر البحر في أبوظبي - أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يرافقه كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية..بجانب تبادلهما التحية والأحاديث الودية مع ضيوف مجلس قصر البحر.

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وتطرق سموهما إلى عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن خاصة المبادرات الوطنية والمشروعات الحالية والمستقبلية التي تتسق مع رؤية القيادة للمستقبل وتسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في الارتقاء بمستوى جودة الحياة التي يطمح إليها المواطن ومنظومة الخدمات المقدمة إليه.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف والمواطنين.

 

المصدر: وام
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