«كليفلاند كلينك أبوظبي» يطلق تقنية جديدة لفحص اضطرابات الأوعية والشرايين

أطلق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي برنامج الفحص الجراحي لضعف الأوعية الدموية الدقيقة وتشنج الشريان التاجي.

ويقوم هذا الاختبار الجراحي بتقييم الاضطراب القلبي الذي يسبب الذبحة الصدرية (ألم الصدر) الناتجة عن تشنج الشرايين التي تمد القلب بالدم أو قلة مرونتها وفشلها بالتمدد بشكل كافي وهي حالة صحية خفية يصعب كشفها في اختبارات القلب الاعتيادية.

وقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي برنامجا كاملاً لتشخيص ضعف أو خلل الأوعية الدموية الدقيقة وتشنج الشريان التاجي حيث تتطلب طريقة التشخيص وجود أطباء متخصصين في طب القلب التداخلي ومعدات متقدمة لإجراء الفحوصات للكشف عن الخلل في الشرايين التاجية الكبيرة والأوعية الدموية الدقيقة والذي لا يمكن اكتشافه بالعين المجردة أو بالفحوص التقليدية ودون هذا الاختبار المتطور سيكون اكتشاف مثل هذه الحالة صعباً باستخدام التصوير الوعائي للشريان التاجي القياسي لينتهي الأمر بمعاناة هؤلاء المرضى من آلام متكررة في الصدر والأمر الأكثر خطورة أن هذه الآلام ستُعزى في الغالب لأسباب خاطئة مثل التوتر والقلق.

يذكر أن انتشار هذه الحالة أكثر شيوعاً بين النساء كما أن المدخنين ومرضى السكري والمصابين بارتفاع ضغط الدم معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالذبحة الصدرية الوعائية الدقيقة أو تشنج الشريان التاجي الأمر الذي يجعلهم عرضة لمخاطر أكبر تتمثل في الإصابة بأمراض القلب.

وقال الدكتور روني شنتوف استشاري طب القلب والأوعية الدموية في معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: وفقاً للحالات التي نراها عبر شبكة كليفلاند كلينك تشير التقديرات إلى أن عددا كبيرا من مرضى الذبحة الصدرية قد يكون لديهم درجة معينة من أمراض الأوعية الدموية الدقيقة أو تشنج الشريان التاجي وهذه الحالة الصحية غالباً ما تُشخص بشكل خاطئ نظراً لطبيعة الأعراض والحاجة لطبيب قلب متخصص وتقنيات متطورة لاكتشافها لذلك كانت تُعزى الأعراض سابقاً لأسباب نفسية أو حتى وهمية غير مبررة لتتم إحالة المرضى لطبيب نفسي لتبرير حدوثها، إلا أن إجراء اختبار متخصص عليهم يكشف إصابتهم بهذه الحالة.

من جانبه، قال الدكتور أشرف العزوني استشاري طب القلب والأوعية الدموية في معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: على الرغم من توافر بعض الخيارات العلاجية لضعف الأوعية الدموية الدقيقة في دولة الإمارات اليوم يقدم هذا البرنامج الفريد والمتقدم قدرات جديدة وابتكارات سباقة في التقنيات الطبية لضمان إجراء تشخيص دقيق يساعد المرضى في تلقي علاجهم وتحسين حياتهم ومخرجاتهم العلاجية ولا شك أنه يتم دعم التشخيص الدقيق من خلال كفاءة العلاج الذي يشمل الأدوية وتغييرات أنماط الحياة للتخلص من الأعراض واستعادة جودة الحياة.

ويشتمل البرنامج على عدد من التخصصات الطبية وتشمل أمراض القلب التداخلية وأمراض القلب النسائية وتصوير القلب والأوعية الدموية ويعتمد البرنامج أيضاً على خبرات برنامج مشابه يتم تقديمه في كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة.