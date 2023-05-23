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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
23 مايو 2023 18:42

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار .

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حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40/س.. و الموج في الخليج العربي خفيف ..ويحدث المد الأول عند الساعة 16:17 والمد الثاني عند الساعة 03:20 والجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 20:59 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:44 والجزر الأول عند الساعة 19:02 والجزرالثاني عند الساعة 06:49 .

المصدر: وام
الطقس
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