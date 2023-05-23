إغلاق منشأتين صحيتين مؤقتاً في أبوظبي بعد رصدها مخالفات

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن إغلاق منشأتين صحيتين مؤقتاً بعد رصد عدد من المخالفات، وذلك لعدم الالتزام بإجراءات السلامة للحد من انتشار والوقاية من العدوى واستخدام مواد وأدوات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بالمعايير واللوائح فيما يتعلق بالتعامل مع النفايات الطبية وتخزين وحدات الدم.

وأغلقت الدائرة منشأتين صحيتين، إثر رصد ارتكابهما عدداً من المخالفات شملت أيضاً عدم توافر أطباء مرخصين في التخصصات الواردة في ترخيص المنشأة الصادر عن الدائرة، وكذلك عدم الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية لمخطط المنشأة الموافق عليه من قبل الدائرة، وعدم مطابقته للتنفيذ الفني والهندسي للمنشأة على أرض الواقع، وعدم التزام أحد أفراد الكادر الطبي بإجراء التطعيمات المقررة.

وذكرت الدائرة أن قرار الإغلاق المؤقت جاء حفاظاً على صحة وسلامة المرضى في المقام الأول، وأيضاً للسماح لمرافق الرعاية الصحية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مشيرة إلى أن فريق التدقيق سيزور تلك المنشآت مرة أخرى للوقوف على الخطوات والإجراءات التي اتبعتها لتصحيح أوضاعها والتأكد منها.

وأهابت دائرة الصحة - أبوظبي بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة ضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.