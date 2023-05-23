10 إجراءات لتجهيز البيئة المدرسية خلال امتحانات نهاية العام

دينا جوني (دبي)



حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 10 إجراءات مطلوب تطبيقها من إدارة المدرسة للتأكد من جاهزية المبنى المدرسي، وذلك حرصاً على توفير البيئة المناسبة والملائمة للطلبة خلال فترة تطبيق امتحانات نهاية الفصل الثالث والأخير من العام الدراسي 2022-2023، والتي تنطلق في السابع من يونيو وتستمر لغاية 19 منه.

كما اعتمدت المؤسسة آليات وضوابط احتساب علامات طلبة الثاني عشر والمعدل النهائي، وذلك وفق أوزان الفصول الثلاثة، للتقييم التكويني والختامي المعتمدة في دليل معايير التقييم الوطنية.

ووجهت «تعليم» الإدارات المدرسية بالتأكد من توفير القاعات الامتحانية وفقاً لعدد الطلبة وتوزيعهم، وتوفير المقاعد الدراسية، ومختبرات الحاسوب وأجهزتها، والتأكد من فاعلية شبكة الإنترنت. وكذلك توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي تغطي جميع القاعات والمرافق المستخدمة خلال فترة الامتحانات، وجاهزية العيادة المدرسية، وتوفير أماكن الانتظار للطلبة بما يتناسب مع الإجراءات المعمول بها. ومن الإجراءات أيضاً، تصميم لوحات إرشادية في ساحة المدرسة وعند المداخل الرئيسة لإرشاد الطلبة إلى مواقع القاعات الامتحانية، وتصميم لوحات إرشادية أخرى بالإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الطالب خلال فترة الامتحان توضع في المكان المناسب.

كما أفادت المؤسسة عبر سياسة تقييم الطلبة وضوابط الامتحانات المحدثة، بأن معدل الطالب يستخرج من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة «أ» النظرية، في وقت تخضع مواد المجموعة «ب» العملية لتقييمات مركزية موحّدة، ويظهر تقييمها بالحروف وليس لها درجات، ولا تدخل ضمن المجموع.

وأكدت أن طلبة الصفين الأول والثاني، لا يخضعون لاختبارات مركزية والتقييم يقوم به المعلم. فيما يخضع الصفان الثالث الرابع، لامتحانات ختامية في الفصول الدراسية الثلاثة، وفق أوزان 30% للفصل الأول، و35% للفصل الثاني، و35% للفصل الثالث.

وأكدت أن تقييم الطلبة أصحاب الهمم يتم من قبل معلم المادة، بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، بحيث يعدّ الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية. أما بالنسبة للطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة «مواءمة أو تكييف» فيخضعون للامتحان الإلكتروني نفسه مثل بقية الطلبة.