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عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
23 مايو 2023 15:21

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اجتماع مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

واطلع سموه على التقرير السنوي للمركز 2022-2023، وخطط العمل وبرامجه، وجهود التطوير المستمرة من أجل دعم صناعة القرار، وإعداد كوادر بشرية مواطنة تمتلك أدوات ومهارات البحث العلمي والتحليل الاستراتيجي.

وأشاد سموه خلال الاجتماع بجهود فريق عمل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومبادراته المتنوعة.

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وأكد سموه أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية صرح فكري ومعرفي وبحثي رائد على مستوى المنطقة والعالم، مشيراً إلى أهمية دوره في تأهيل وإعداد الكوادر الوطنية لدعم خطط التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات.

حضر الاجتماع، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وسعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، وسعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والسيدة ريما المقرب المهيري المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية، جهاز الشؤون التنفيذية - أبوظبي، والدكتور ناصر جودة، وزير الخارجية الأردني الأسبق.

المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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