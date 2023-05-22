تفاهم بين مركز أبوظبي للغة العربية وجامعة نيويورك أبوظبي

أبوظبي (وام)

وقع مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مذكّرة تفاهم مع «جامعة نيويورك أبوظبي» تحدد أطر التعاون المشترك بين الجانبين ضمن مشاريع ومبادرات تُعزّز مكانة اللغة العربية على المستوى العالمي، وذلك خلال فعاليات «المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية»، الذي نظمه المركز يومي 21 و22 مايو 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في إطار الدورة ال32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ووقّع المذكّرة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، ومارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، وتسعى المذكرة إلى وضع آليات العمل المشترك بين الجانبين في مجالات البحوث والتطوير وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى دراسة إمكانيات الاستفادة من المشاريع والمبادرات القائمة لتكريس حضور اللغة العربية عالمياً.

وقال الدكتور علي بن تميم: «يأتي ترسيخ ريادة اللغة العربية وقيادة جهود البحث والتطوير اللغوي في مقدمة الركائز والأهداف الأساسية ضمن رؤية المركز، ويتطلّب تحقيقهما عملاً مستمراً يدفعنا إلى إبرام شراكات فعّالة مع الجهات والمؤسّسات الأكاديمية والبحثية المحلية والعالمية المرموقة مثل جامعة نيويورك أبوظبي».

وأضاف: «تتيح هذه الشراكة العديد من الفُرص الواعدة لإطلاق مشاريع بحثية ومبادرات نوعية تسهم في النهوض باللغة العربية، ورفع مستويات استخدامها وتعلّمها بين الناطقين وغير الناطقين بها».

تعاون

يتعاون الجانبان بموجب مذكّرة التفاهم على تنظيم ورش عمل «المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية»، إلى جانب تصميم مبادرات ومشاريع معنية بتطوير تعليم اللغة العربية. وتشهد الاتفاقية أيضاً تنظيم ورش عمل مشتركة لصقل مهارات الكتابة باللغة العربية في عدد من الموضوعات المقترحة من ضمنها الكتابة الإبداعية ونظم الشعر وإلقائه، إضافة إلى فنّ المقال والكتابة الصحفية والأكاديمية وإدارة الندوات الثقافية.

علاوة على ذلك، سيعتمد مركز أبوظبي للغة العربية «جامعة نيويورك أبوظبي» شريكاً في «المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية» ومشاريعه البحثية، فيما سيصبح مركز أبوظبي للغة العربية شريكاً استراتيجياً في الأبحاث المشتركة التي تنفّذها الجامعة، على أن يُشكّل الطرفان لجنة تنسيقية لمتابعة تطوّرات العمل على المشاريع المشتركة ومستجدّاتها.