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الطاير يترأس الاجتماع الأول لـ«أمناء حمدان بن محمد الذكية»

الطاير يترأس الاجتماع الأول لـ«أمناء حمدان بن محمد الذكية»
23 مايو 2023 01:10

دبي (الاتحاد)

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 ترأس معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، الاجتماع الأول لمجلس الأمناء الجديد، بحضور أعضاء المجلس. وأعرب معالي مطر الطاير، في مستهل الاجتماع، عن شكره وامتنانه الكبير، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، على ثقته الغالية، في تعيين أعضاء المجلس الجديد للجامعة، مؤكداً أن مجلس الأمناء، سيعمل على ترجمة توجيهات الرئيس الأعلى للجامعة، في الارتقاء ببرامجها العلمية والبحثية المتخصصة، وإرساء دعائم متينة لتعزيز مستوى الجودة والتميّز والأداء المؤسسي، والتشجيع على الإبداع والابتكار في المناهج التعليمية، وتعزيز دورها كقوةٍ دافعة للتحول نحو منظومةٍ تعليمية أكثر كفاءةً في تلبية احتياجات عالم اليوم ومواكبة متطلبات المستقبل. كما أعرب معالي مطر الطاير، عن شكره وتقديره لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس الأمناء السابق، وأعضاء المجلس، على جهودهم في دعم مسيرة عمل الجامعة في المرحلة الماضية.

مطر الطاير
جامعة حمدان بن محمد الذكية
حمدان بن محمد بن راشد
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