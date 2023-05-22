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«الفجيرة للإحصاء»: 316790 نسمة عدد سكان الإمارة عام 2022

«الفجيرة للإحصاء»: 316790 نسمة عدد سكان الإمارة عام 2022
23 مايو 2023 01:10

الفجيرة (وام)

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بلغ عدد سكان إمارة الفجيرة خلال العام الماضي 316790 نسمة، وفقاً لمركز الفجيرة للإحصاء.
وأعلن المركز - في العدد 26 من الكتاب الإحصائي السنوي 2022 الذي أصدره أمس - أن عدد المواليد الأحياء في الإمارة بلغ خلال العام الماضي 2711، فيما وصل عدد حالات الزواج إلى 571، وبلغ عدد الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة 43234.
واشتمل الكتاب الإحصائي السنوي 2022 على 15 باباً هي، السكان والإحصائيات الحيوية، والتشييد والبناء، والعمالة، والتعليم، والثقافة والإحصائيات الاجتماعية، والصحة، والقضاء والإحصاءات الأمنية، والزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة والطاقة، والتجارة، والنقل والاتصالات، والسياحة، والإحصاءات المالية والاقتصادية، والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، والبيئة.

الفجيرة
مركز الفجيرة للإحصاء
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