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«سوربون أبوظبي» تطلق برنامج «العلوم الإنسانية الرقمية»

جامعة السوربون أبوظبي
23 مايو 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد) 

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أطلقت جامعة السوربون أبوظبي برنامجاً جديداً بعنوان «شهادة في العلوم الإنسانية الرقمية» ضمن قسم التعليم التنفيذي المستمر في الجامعة، ويتضمن البرنامج تخصصات متعددة في العلوم الإنسانية الرقمية تكسب الطلبة مهارات مواكبة العالم الرقمي في العصر الحالي، خاصة في مجال تحليل البيانات والأرشفة الرقمية وتنظيم المعلومات، بالإضافة إلى القراءة والكتابة الإعلامية الجديدة وطرق البحث.  
وقالت البروفيسورة نتالي براز، أستاذة في القانون الخاص في الجامعة: «يكسب البرنامج الطلاب مهارات القراءة والكتابة الرقمية اللازمة لتكييف سلوكهم المهني في المجتمع المستقبلي». وقال الدكتور يان روديير، رئيس قسم التاريخ في الجامعة: «يوفر برنامج للطلاب فرصة فريدة لاستكشاف تقاطع التكنولوجيا والعلوم الإنسانية».

جامعة السوربون أبوظبي
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