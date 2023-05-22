«الشؤون الإسلامية» تطلق المنظومة المبتكرة للتبرعات الوقفية

أبوظبي(الاتحاد)

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مشروع المنظومة المبتكرة للتبرعات الوقفية وذلك من خلال اتفاقية التعاون والتنسيق بين الهيئة وصندوق الزكاة بشأن دفع وتحصيل أموال التبرعات، وذلك في إطار توجهات حكومتنا الرشيدة بتنفيذ المشاريع التحولية التي تسهم في تحقيق التطلعات.

وأشادت الهيئة بالدعم الكبير الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وولي عهده الأمين، الأمر الذي مكنها من ارتقاء رسالتها وترسيخها في المجتمع بأسس عصرية متطورة، مبينة أن هذا المشروع يعد أحد مشروعاتها التحولية التي تأتي ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022م، ويدعم هذا المشروع سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات أن يكون المجتمع أكثر ازدهاراً خلال العشر سنوات المقبلة، ضمن رؤية نحن الإمارات 2031 والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، بحيث يشكل داعم رئيس يساهم في إيجاد وطن شامخ بهويته ومجتمع حاضن وممكن للجميع وتعليم متطور على مدى مراحل الحياة ونظام صحي حديث ومبتكر.

ويندرج هذا المشروع التحولي ضمن خطط الهيئة لإيجاد منظومة مبتكرة لإدارة التبرعات الوقفية بالشراكة مع صندوق الزكاة، من خلال إطلاق أدوات جديدة لاستقبال التبرعات من كافة أفراد المجتمع، بحيث يتمكن المتبرعون من دفع التبرعات الوقفية عبر الأدوات المستخدمة لجمع التبرعات في صندوق الزكاة وتشمل القنوات المباشرة والإلكترونية والذكية والبالغ عددها 27 قناة، وكذلك التعاون مع عدد من البنوك العاملة في الدولة لتحصيل التبرعات المالية للوقف، مما يسهم في زيادة الإيرادات المالية الوقفية وإعطاء فرصة أكبر للمتبرعين للمساهمة وتعزيز ثقافة الوقف لديهم مما يشجعهم على التبرع وصناعة التكافل والتكاتف المجتمعي وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع.