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الإمارات

سلطان بن حمدان يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني

سلطان بن حمدان يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني
23 مايو 2023 01:10

أبوظبي (وام)

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التقى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، مع معالي علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين، وبحث معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بمستويات التعاون المثمر التي وصلت إليها العلاقات الإماراتية البحرينية المزدهرة وما تشهده من تقدم وتطوّر مشهود، مقدراً حرص قيادتي البلدين الشقيقين على ترسيخ الروابط الأخوية والدفع بها نحو المزيد من المنجزات والنجاحات المشتركة.
من جانبه، أكد معالي الصالح أنَّ العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين تتنامى وفق ركائز الإخوة ووشائج القربى والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن الفخر والاعتزاز بالمستويات الرفيعة التي وصلت إليها بفضل دعم ومساندة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.
وأشار معاليه إلى أنَّ الشراكات البحرينية الإماراتية في شتى المجالات التنموية تُجسّد الحرص المتواصل على ترسيخ مسارات التعاون والتنسيق الثنائي، وتعزيز الجهود والمساعي النبيلة التي تعود بالخير والنفع على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وأثنى معالي الصالح على الأدوار المؤثرة التي تقوم بها دولة الإمارات لدعم الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة وفق قيم الإخاء والمودة والتسامح والتعايش.

سلطان بن حمدان بن زايد
البحرين
الإمارات
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