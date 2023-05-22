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الإمارات

«أنور قرقاش الدبلوماسية» تستضيف «مؤتمر عمليات التفاوض الدولي»

مشاركون في المؤتمر (من المصدر)
23 مايو 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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 انطلقت في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية أمس «مؤتمر عمليات التفاوض الدولي» الذي ينعقد لأول مرة في دولة الإمارات بالتعاون مع مركز جنيف للسياسة الأمنية، ويستمر حتى 24 مايو 2023 في إمارة أبوظبي. ويستهدف المؤتمر تقييم أحدث التطورات والاتجاهات في أبحاث التفاوض الدولي، والمسائل المتعلقة بالمفاهيم والحلول العملية على صعيد التفاوض والعمل الدبلوماسي.
ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والعاملين في مجالات السياسات الدولية والدبلوماسية والأكاديمية الذين يعملون على تنمية مجال التفاوض والنهوض به على المستوى العالمي. ويستضيف المؤتمر مجموعة من كبار الدبلوماسيين الحاليين والسابقين، بما في ذلك وزراء خارجية سابقون، ووكلاء وزارات، وسفراء، ومدراء الأكاديميات الدبلوماسية، ودبلوماسيون شباب بارزون (ومتدربون) من جميع أنحاء العالم، وغيرهم من الخبراء والقادة في السلك الدبلوماسي.
وسيناقش المؤتمر، الذي عُقد سابقاً في ألمانيا وروسيا، أهم الاتجاهات السائدة والتطورات الحالية والسابقة، والتي ستركِّز على ثلاثة محاور أساسية، هما «صراعات الهوية في ظل النظام العالمي المُجزَّأ»، «أفريقيا: إعادة تأطير التفاوض»، و«الدور الجديد للصين كوسيط».
وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»: «سعيدون باستضافة  مؤتمر عمليات التفاوض الدولي بوصفه حدثاً رائداً ومنصة فريدة تجمع أبرز الشخصيات والخبراء والأكاديميين والعاملين في مجالات السياسات الدولية والدبلوماسية والأكاديمية من جميع أنحاء العالم. ويتيح هذا المؤتمر فرصة عرض ومناقشة أحدث المستجدات في أبحاث التفاوض الدولي والاطِّلاع على الآراء والمعارف المختلفة في هذا المجال، واستعراض المفاهيم النظرية والحلول العملية الفعالة، عبر إقامة ورش عمل وجلسات نقاشية وتفاعلية متنوعة، تمكّن الحضور من بناء وتوظيف الاستراتيجيات الفعالة التي يمكن اعتمادها من قبل وزارات الشؤون الخارجية في مختلف دول العالم. كما يشرّفنا حضور شركائنا في مجال العمل الدبلوماسي». 

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الإمارات
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