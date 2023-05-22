بحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع الأردن

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأردنية، خلال اجتماع افتراضي عقدته أمس برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة، والدكتور غازي الذنيبات رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية. شارك في الاجتماع أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية في المجلس الوطني الاتحادي كل من: ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس المجموعة، أحمد حمد بوشهاب، شذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، وكفاح محمد الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.