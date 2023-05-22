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سلطان بن أحمد يشهد حفل التخريج الأول لأكاديمية الشارقة للتعليم

سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الطلبة (وام)
23 مايو 2023 01:10

الشارقة (وام) 

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج الدفعة الأولى والثانية من خريجي أكاديمية الشارقة للتعليم، وذلك في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.
واستهل الحفل بالسلام الوطني للدولة، شاهد بعدها سموه والحضور عرضاً مصوراً تناول أبرز مميزات برنامج دبلوم الدراسات العليا وأهم المهارات التي اكتسبها الخريجون لحياتهم العملية المقبلة، ألقت عقبها الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، كلمة تقدمت خلالها بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اهتمامه ودعمه الدائم للأكاديمية منذ انطلاقتها، مرحبةً بسمو نائب حاكم الشارقة لحضوره الحفل وموجهةً تهانيها للخريجين وعائلاتهم، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية.
ووجهت رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم في كلمتها النصائح للخريجين والخريجات، موصية إياهم بتذكر الأمانة التي حمّلها لهم صاحب السمو حاكم الشارقة، حين قال في حديثه للمعلمين: «التربية هي الأساس ثم التّعليم ولا يستوي التعليم من دون التربية»، كما حثتهم على أن يكونوا قدوة لطلبتهم وأن يتركوا أثراً طيباً في قلوبهم وعقولهم.
من جهتها، هنأت الدكتورة جنين رومانو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للتعليم، خريجي الأكاديمية، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، معبرة عن فرحتها الكبيرة بالوجود مع هذه الكوكبة المتميزة من معلمي المستقبل، مستعرضة أبرز الأرقام التي حققتها الأكاديمية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه منذ عام 2021 بدأ البرنامج بانتساب 14 طالباً وطالبة، ومع توالي الفصول وقيام الأكاديمية بطرح عدة برامج متنوعة وصل عدد الدارسين فيها إلى 70 طالباً وطالبة، تخرج منهم في الحفل الأول 32 خريجاً.
وتناولت الدكتورة جنين رومانو في حديثها منصة الشارقة التعليمية التي تم إطلاقها في مايو عام 2022، حيث حققت نتائج كبيرة بتسجيل 130 ألف مستخدم في الدورات التدريبية عبر المنصة، حصل 50 ألف مستخدم على شهادات إتمام الدورات التدريبية في النظام.
وخلال الحفل، دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي مبادرة «مدرسة توجيهية»، وهي مبادرة تمنح من خلالها أكاديمية الشارقة للتعليم لقب مدرسة توجيهية للمدارس التي تعمل بالتعاون معها في استضافة وتدريب الأجيال القادمة من المعلمين من المدرجين في برامجها، وبما يتوافق مع تطلعات إمارة الشارقة.
وتفضل سموه بتكريم أولى المدارس التوجيهية، حيث تسلمت مدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة درع «مدرسة توجيهية»، تقديراً لجهودها في استضافة وتدريب معلمات مبادرة «معلم وأفتخر» في برنامج دبلوم الدراسات العليا في التعليم.

سلطان بن أحمد
الشارقة للتعليم
الشارقة
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